양궁 김지율 5관왕·육상 왕서윤 신기록…55회 소년체전 막 내려

세줄 요약 제55회 전국소년체육대회가 부산에서 나흘간의 열전을 마쳤다. 양궁 김지율은 금메달 5개로 최다관왕이 됐고, 육상 왕서윤은 여자 15세 이하 100ｍ에서 28년 만의 대회 신기록을 세웠다. 67건의 신기록도 나왔다. 김지율 양궁 5관왕, 최다관왕 등극

왕서윤 육상 100ｍ 28년 만의 신기록

소년체전 부산 개최, 안전 마무리

이미지 확대 55회 소년체전에서 5관왕에 오른 양궁 김지율 선수가 트로피를 들어 보이고 있다. 대한체육회 제공 닫기 이미지 확대 보기 55회 소년체전에서 5관왕에 오른 양궁 김지율 선수가 트로피를 들어 보이고 있다. 대한체육회 제공

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유도 여자 12세 이하부 강예빈(제주 한라유도클럽), 야구소프트볼 남자 12세 이하부 강유준(서울 가동초), 테니스 남자 15세 이하부 강주원(강원 양구중) 등 40개 종목에서 118명의 스포츠 꿈나무가 제55회 전국소년체육대회(소년체전) 최우수선수(MVP)로 선정됐다.대한체육회는 국내 유·청소년 최대 스포츠 축제인 소년체전이 23일부터 나흘간의 열전을 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다. 대한체육회가 주최하고 부산광역시와 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 공동 주관한 이번 대회는 전국 17개 시도에서 2만 99명의 선수단이 참가한 가운데 부산아시아드경기장 등 부산 지역 50개 경기장에서 열렸다.부별 신기록 15건, 대회신기록 46건 등 총 67건의 신기록이 수립됐다. 육상 여자 15세 이하부 100ｍ에 출전한 왕서윤(서울체중)은 23일 열린 결선에서 11초 92를 기록해 큰 주목을 받았다. 1998년 작성된 종전 기록(12초03)을 28년 만에 갈아치우며 차세대 단거리 기대주로 떠올랐다.다관왕 부문에서는 양궁 여자 15세 이하부의 김지율(경북 예천여중)이 금메달 5개를 휩쓸며 최다관왕의 영예를 안았다. 4관왕 7명, 3관왕 26명, 2관왕 70명 등 총 104명의 다관왕이 탄생했다.대한체육회는 신속한 보고체계를 구축하고 경기장별 사전·현장 안전 점검을 의무화해 2만 명이 넘는 대규모 인원 참가에도 중대한 안전사고 없이 대회를 마쳤다고 밝혔다. 유승민 대한체육회장은 “학생 선수들이 안전한 환경 속에서 기량을 마음껏 펼친 뜻깊은 대회였다”며 “더 많은 유·청소년이 스포츠를 통해 성장할 수 있도록 소년체전을 발전시키고, 꿈을 향해 도전하는 여정을 힘껏 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 다음 대회는 제주특별자치도에서 개최된다.