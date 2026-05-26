나이키, 스피드 중심 설계 축구화 ‘머큐리얼’ 공개

세줄 요약 나이키가 스피드 철학을 담은 축구화 라인 머큐리얼을 새로 공개했다. 베이퍼 17은 육상 스프린트 스파이크에서 영감을 받아 첫 스텝과 좁은 공간의 민첩성에 맞췄고, 슈퍼플라이 11은 반응성과 가속 지속성에 강점을 뒀다. 나이키, 스피드 중심 머큐리얼 축구화 공개

베이퍼 17, 첫 스텝·방향 전환 최적화

슈퍼플라이 11, 가속 지속·최고속도 강점

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나이키는 26일 스피드를 중심으로 설계한 축구화 라인인 ‘머큐리얼’을 새롭게 공개한다고 밝혔다.나이키가 공개한 제품은 머큐리얼 베이퍼 17과 머큐리얼 슈퍼플라이 11로 서로 다른 스피드 철학을 적용한 것이 특징이다.베이퍼 17은 폭발적인 첫 스텝과 좁은 공간에서의 빠른 방향 전환에 최적화됐다. 베이퍼 17은 육상 스프린트 스파이크에서 영감을 받아 설계된 가장 가벼운 머큐리얼 제품이다.슈퍼플라이 11은 머큐리얼 반응성이 가장 뛰어난 스피드 시스템이 적용돼 넓은 공간 활용에서의 가속 지속성과 최고 속도 유지에 강점이 있다. 슈퍼플라이 11은 나이키 에어를 기반으로 가장 반응성이 뛰어난 스피드 시스템을 탑재했다.선수들의 창의적이고 대담한 플레이를 위해 진화한 머큐리얼 베이퍼 17과 슈퍼플라이 11은 6월 초부터 나이키닷컴, 나이키앱 및 주요 나이키 매장에서 만날 수 있다.