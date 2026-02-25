올림픽파크텔, 2026 모범 청소년 수련시설 선정

이미지 확대 서울올림픽파크텔 전경. 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울올림픽파크텔 전경. 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단이 운영하는 서울올림픽파크텔이 ‘2026년 모범 청소년수련시설’에 선정됐다.국민체육진흥공단은 하이서울유스호스텔에서 열린 제40차 한국청소년수련시설협회 정기총회에서 전국 870여 개 청소년수련시설 중 청소년 우선 운영 체계 확립을 통한 지속적인 이용 확대 노력을 인정받아 협회장 표창을 받았다고 25일 밝혔다.파크텔은 ‘올림픽 레거시·스포츠 연계 특화 프로그램 개발’, ‘진로 체험 및 취약계층 청소년 지원 확대’ 및 ‘중대 안전사고 제로 유지’ 등에서 높은 평가를 받았다. 또 친환경 시설 운영, 이에스지(ESG) 경영 실천으로 공공 청소년수련시설로서 사회적 책임을 강화한 점도 인정받았다.파크텔 관계자는 “모범시설 선정은 청소년의 안전하고 의미 있는 활동을 위해 전 직원이 노력한 결과”라며 “청소년이 꿈과 역량을 키울 수 있는 전문적인 수련 환경 제공을 위한 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.