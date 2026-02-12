체육공단, 전현직 국가대표 및 지도자 경력 개발 위한 2026 국내 대학원 교육지원금 대상자 모집

방금 들어온 뉴스

체육공단, 전현직 국가대표 및 지도자 경력 개발 위한 2026 국내 대학원 교육지원금 대상자 모집

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-02-12 13:56
수정 2026-02-12 13:56
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 12일 전현직 국가대표 선수 및 지도자의 경력개발 및 사회 진출 기회 제공을 위한 ‘2026년 국내 대학원 교육 지원금’ 대상자를 모집한다고 밝혔다.

‘국내 대학원 교육 지원금’은 전현직 국가대표 선수 또는 지도자에게 국내 대학원의 석·박사 학위 취득 비용을 지원하는 사업으로 국가대표 선수 또는 지도자로 활동한 경력을 보유한 사람은 누구나 지원할 수 있다.

선정되면 1인 1학기당 최대 300만원 이내의 입학금 및 등록금을 정규 수업연한 4학기 동안 지원받을 수 있다. 체육공단은 상하반기로 구분해 연 2회 대상자를 선정할 예정이며 올 상반기에는 기존 대상자를 포함해 70여 명을 지원할 계획이다.

희망자는 종목별 경기단체를 통해 지원할 수 있으며 신청 기간은 종목 단체별로 다르니 반드시 확인이 필요하다. 체육공단 최종 마감 기한은 3월 17일이다.

이제훈 전문기자
