카카오 VX, 문태식·김창준 공동대표 체제 출범

2026 밀라노 올림픽
카카오 VX, 문태식·김창준 공동대표 체제 출범

권훈 기자
입력 2026-01-30 10:11
수정 2026-01-30 10:11
이미지 확대
카카오 VX 문태식(왼쪽)·김창준 공동대표. 카카오 VX 제공.
카카오 VX 문태식(왼쪽)·김창준 공동대표. 카카오 VX 제공.


골프 예약과 스크린 골프 등 스포츠 플랫폼 기업 ㈜카카오 VX가 AI 전환에 적극 대응하기 위해 문태식·김창준 공동대표 체제로 경영을 시작한다고 30일 밝혔다.

문태식 대표이사는 AI 전환 속도에 맞춰 ‘카카오골프예약’ 플랫폼과 ‘프렌즈 스크린’ 사업 및 서비스, 그리고 회사 전반적인 개발 업무 및 플랫폼 고도화를 통한 성장 동력 확보에 집중한다.

신임 김창준 공동 대표이사는 사업과 인프라, 그리고 지원 조직을 담당한다.

김창준 대표이사는 다음커뮤니케이션과 카카오 본사, 카카오엔터프라이즈를 거친 정보기술(IT) 업계에서 오랜 경력을 쌓았다. 지난해 8월 카카오 VX에 CFO(최고 재무 관리자)로 합류했다가 이번에 공동 대표이사가 됐다.

카카오 VX는 새로운 리더십으로 재무장해 앞으로도 다양한 이벤트와 서비스, 기술 업그레이드로 골퍼들에게 재미와 즐거움을 선사하며 스포츠 업계의 디지털화를 이끌 계획이라고 밝혔다.
권훈 기자
