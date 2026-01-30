LIV 골프 코리안GC, 한화금융 ‘PLUS’ 로고 달았다

이미지 확대 마틴 김 코리안GC 대표(오른쪽 첫번째) , 한화생명 박찬혁 PLUS실장(오른쪽 두번째)와 한화금융 ‘PLUS’ 로고를 부착한 모자와 상의를 착용한 코리안GC 선수단. 한화생명 제공. 닫기 이미지 확대 보기 마틴 김 코리안GC 대표(오른쪽 첫번째) , 한화생명 박찬혁 PLUS실장(오른쪽 두번째)와 한화금융 ‘PLUS’ 로고를 부착한 모자와 상의를 착용한 코리안GC 선수단. 한화생명 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해부터 LIV 골프에서 활동하는 코리안 골프클럽(GC)이 한화금융 후원을 받는다.한화생명은 한화금융 공동 브랜드 ‘PLUS’의 글로벌 마케팅의 하나로 코리안GC와 스폰서십 계약을 했다고 30일 밝혔다.코리안GC는 안병훈, 송영한, 김민규, 그리고 뉴질랜드 교포 대니 리 등 한국 국적과 한국계 선수 4명으로 구성됐다.다음달 2일부터 사우디아라비아 리야드 골프 클럽에서 나흘 동안 열리는 LIV 골프 2026년 시즌 개막전에 나서는 코리안GC는 모자와 경기복에 ‘PLUS’ 로고를 부착한다.