한국유소년스키연맹, ‘더마운틴스튜디오컵 제6회 유소년스키대회’ 성황리에 개최

이미지 확대 지난 24일 강원도 모나용평에서 열린 ‘더마운틴스튜디오컵 제6회 한국유소년스키연맹 유소년스키대회’에서 참가자들이 대회 시작 전에 코치진의 말에 따라 몸을 풀면서 슬로프 상태를 점검하고 있다. 한국유소년스키연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 24일 강원도 모나용평에서 열린 ‘더마운틴스튜디오컵 제6회 한국유소년스키연맹 유소년스키대회’에서 참가자들이 대회 시작 전에 코치진의 말에 따라 몸을 풀면서 슬로프 상태를 점검하고 있다. 한국유소년스키연맹 제공

한국유소년스키연맹(KYSA)은 지난 24일 강원도 모나용평에서 개최한 ‘더마운틴스튜디오컵 제6회 한국유소년스키연맹 유소년스키대회’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.이번 대회는 미취학 아동부터 중학생까지 총 250명의 아마추어 유소년 스키어들이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 뽐냈다.특히 이번 행사는 치열한 순위 경쟁보다는 참가자 모두가 함께 즐길 수 있는 ‘축제’의 형태로 기획되어 눈길을 끌었다. 연맹은 경기 순위와 관계없이 결승점을 통과한 모든 선수에게 상패를 수여해 완주의 기쁨을 나눴으며, 경품 행사 또한 성적순이 아닌 추첨 방식을 택해 참가 선수와 가족 모두가 행사를 만끽할 수 있도록 했다.이번 대회의 공식 타이틀 스폰서로는 스위스 프리미엄 스키＆아웃도어 브랜드 ‘더 마운틴 스튜디오(THE STUDIO)’가 참여했다. 이 브랜드는 2018 평창동계올림픽 금메달리스트이자 세계적인 스키 레전드 마르셀 히르셔(Marcel Hirscher)가 공동 창립한 브랜드로 잘 알려져 있어 대회의 의미를 더했다.김상욱 한국유소년스키연맹 이사장은 “갑작스러운 한파로 날씨가 추워져 걱정이 많았으나, 대회에 참가한 유소년 선수들의 뜨거운 열기가 추위를 모두 녹인 것 같다”며 대회의 성공적인 개최 소감을 전했다. 이어 “앞으로도 더 많은 유소년들이 스키를 안전하고 재미있게 즐길 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한편, 한국유소년스키연맹은 ‘안전한 스키, 재미있는 스키, 배우는 스키’를 핵심 가치로 삼아 설립된 비영리단체로, 유소년 스키 저변 확대와 건전한 스키 문화 정착을 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.