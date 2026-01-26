올해도 ‘셰플러 천하’...PGA투어 통산 20승 달성

이미지 확대 아메리칸 익스프레스 우승을 차지하고 아내가 지켜보는 가운데 아들을 안아주는 셰플러. 셰플러는 통산 20승 고지에 올랐다. 닫기 이미지 확대 보기 아메리칸 익스프레스 우승을 차지하고 아내가 지켜보는 가운데 아들을 안아주는 셰플러. 셰플러는 통산 20승 고지에 올랐다.

이미지 확대 김시우가 아메리칸 익스프레스 최종 라운드 5번 홀에서 티샷하고 있다. 3라운드 단독 선두였던 김시우는 최종 합계 22언더파 262타 공동 6위로 대회를 마쳤다. 닫기 이미지 확대 보기 김시우가 아메리칸 익스프레스 최종 라운드 5번 홀에서 티샷하고 있다. 3라운드 단독 선두였던 김시우는 최종 합계 22언더파 262타 공동 6위로 대회를 마쳤다.

올해도 PGA투어에는 셰플러 치세가 이어질 전망이다.세계랭킹 1위 셰플러는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 라킨타의 피트 다이 스타디움코스(파72)에서 열린 PGA투어 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러) 최종 라운드에서 버디 9개와 더블보기 1개, 보기1개를 묶어 6언더파 66타를 쳐 최종 합계 27언더파 261타로 우승했다.공동 2위 제이슨 데이(호주)와 라이언 제라드, 맷 매카시, 앤드루 퍼트넘(이상 미국) 등을 4타차로 따돌렸다.아메리칸 익스프레스는 셰플러가 올해 처음 출전한 대회다. 지난해 9월 프로코어 챔피언십에서 우승한 뒤 넉달 만에 PGA투어 대회에 출전했지만 기량은 녹슬기는 커녕 더 강해지고 정교해졌다.지난 2024년 7승, 작년엔 6승을 쓸어담아 PGA투어 최상위 지배자로 군림했던 셰플러는 시즌 첫 대회를 우승으로 장식하면서 올해도 PGA투어 1인자 자리를 지키겠다는 강렬한 신호탄을 쏘아 올렸다.이날 우승으로 셰플러는 통산 20승 고지에도 올랐다.PGA투어에서 20번 넘게 우승한 선수는 셰플러 이전에 39명이나 있었지만, 28살에 20승을 달성한 타이거 우즈에 이어 두번째로 어린 나이에 20승 고지를 밟았다. 1996년생인 그는 이제 29살이다.이번이 151번째 대회였던 셰플러는 우즈(95개 대화), 잭 니클라우스(127대 대회)에 이어 세번째로 적게 출전하고도 20승을 이뤘다.AP는 30살이 되기 전에 메이저대회 4승을 포함해 20승을 거둔 것은 니클라우스와 우즈에 이어 세번째라고 전했다.셰플러는 통산 20승을 채우면 주는 평생 회원(Lifetime Membership) 자격도 손에 넣었다.우승 상금 165만6천달러를 받은 셰플러는 통산 상금도 1억110만9천136달러로 불렸다. 통산 상금 1억 달러 돌파는 우즈, 로리 매킬로이(북아일랜드)에 이어 세번째다.김시우에 1타차 공동 2위로 최종 라운드에 나선 셰플러는 8번 홀까지 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4타를 줄여 단숨에 단독 선두로 치고 나갔다. 한때 5타차 선두로 독주하던 그는 17번 홀(파3)에서 티샷한 공이 물에 빠지는 실수로 2타를 잃었지만 우승에는 아무런 지장이 없었다.3라운드를 선두로 마쳐 우승 기대를 모았던 김시우는 이날 이븐파 72타를 쳐 공동 6위(22언더파 266타)에 올랐다. 이번 시즌 들어 두번째 대회 만에 처음 톱10에 진입하는 성과다.김시우는 6번 홀(파3) 보기에 이어 8번 홀(파5) 더블보기, 9번 홀(파4) 보기 등 전반에만 3타를 잃어 우승 경쟁에서 밀려났다.그러나 그는 10번 홀(파4) 버디로 분위기를 바꾸고 15번 홀(파4) 이글이 될 뻔한 버디를 보탠 뒤 17번 홀(파3)에서 먼거리 버디 퍼트를 집어넣는 뒷심을 발휘했다.최종일에는 기대에 미치지 못했지만 김시우는 개막전 소니오픈부터 2주 연속 날카로운 샷을 보여 머지 않아 3년 묵은 우승 갈증을 씻어낼 것으로 보인다.이날 6타를 줄이며 힘을 낸 김성현은 공동 18위(19언더파 269타)까지 순위를 끌어 올렸다.