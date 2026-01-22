“통영에서 만나요” 클리퍼 세계일주 요트대회, 다음 달 16~22일 첫 한국 기항

이미지 확대 22일 클리퍼 세계일주 요트대회 기자회견에 참석한 관계자들이 대회 깃발을 들어 보이고 있다. 경남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 22일 클리퍼 세계일주 요트대회 기자회견에 참석한 관계자들이 대회 깃발을 들어 보이고 있다. 경남도 제공

세계 최대 규모 아마추어 요트대회를 벌이고 있는 선수와 관광객, 팬들이 다음 달 통영을 찾는다. 경상남도와 통영시는 22일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 ‘클리퍼 세계일주 요트대회’ 기항지 행사를 다음 달 16~22일 통영에서 진행한다고 밝혔다.클리퍼 세계일주 요트대회는 세계 최초 단독 무기항 세계일주를 완주한 영국 로빈 녹스 존스턴 경의 아이디어에서 출발해 1996년부터 2년마다 한 번씩 열리고 있다. 전 세계 200여명의 모험가가 21.3m 길이 ‘클리퍼(Clipper) 70’ 요트 10척을 타고 전 세계 주요 항구 8개 구간을 순회하며 기록을 잰다.20명이 함께 요트를 운전하고 요리는 물론, 배 수리까지 하기 때문에 강인한 체력과 정신력을 요구한다. 선장과 항해사는 프로 선수, 나머지 20여명 안팎의 아마추어 대원은 4주 동안 특수훈련을 받은 뒤 탑승한다. 이들은 약 11개월 동안 4만 해리(약 7만 4080㎞)에 이르는 바닷길을 함께 가른다.한국에서는 통영시가 2025~26시즌을 맞아 국내 최초 기항지 유치에 성공했다. 요트에는 기항지 도시의 이름을 붙이는 게 관례다. 이렇게 이름 붙인 ‘경남통영호’는 현재 여성 영국인 선장 루 부어만이 이끌고 있다. 항해사는 아일랜드의 브라이언 유니악이다.지난해 8월 영국 포츠머스 항을 출발한 요트들은 현재 호주 인근을 항해 중이며, 다음 달 16일부터 일주일 동안 통영에 머물 계획이다. 선수들과 팬, 관광객들이 모이는 기항지에서는 해당 도시가 준비한 축제가 열린다. 클리퍼 경기정 투어, 선수들과 이야기를 나누는 토크쇼 등 행사를 비롯해 한국 전통문화 체험 등이 준비됐다.김상원 경남도 관광개발국장은 “요트가 기항지에 머무르는 동안 방문객 50만명이 찾을 것으로 보고, 이에 걸맞은 숙박과 체험거리를 준비하고 있다. 5000명 정도의 고용 유발 효과를 포함해 500억원 정도의 지역경제 파급 효과가 있을 것”이라고 설명했다.통영시는 이번 대회를 통해 글로벌해양관광도시로서 통영을 알리고, 경남이 진행하는 ‘남해안 관광 대개발’의 핵심으로 키울 계획이다. 현재 문화체육관광부와 도가 각각 1000억씩, 민자 9400억원을 합쳐 모두 1조 1400억원 규모 ‘복합 해양레저 관광도시’ 조성 사업이 진행 중이다. 통영시 도남 관광지 및 도산면 수월리 일원에 체류형 관광과 해양레저 문화를 결합한 요트산업도시를 조성하는 게 주된 내용이다.대회 주관사인 영국 클리퍼 벤처스의 크리스 레쉬턴 대표이사도 이날 기자간담회에 참석했다. 그는 “대한민국의 K-컬처 에너지와 통영의 아름다운 바다가 만난다면 역대 가장 성공적인 기항지가 될 것 같다”고 기대감을 표했다.