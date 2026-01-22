KLPGA 드림 윈터 투어 인도네시아 여자 오픈 30일 개막

KLPGA 드림 윈터 투어 인도네시아 여자 오픈 30일 개막

권훈 기자
입력 2026-01-22 11:34
수정 2026-01-22 11:34
KLPGA 윈터 드림투어 인도네시아 여자오픈 포스터. AGLF 제공.
KLPGA 윈터 드림투어 인도네시아 여자오픈 포스터. AGLF 제공.


한국여자프로골프(KLPGA) 드림 윈터 투어 두번째 대회인 인도네시아 여자오픈(총상금 60만 달러)이 오는 30일부터 사흘 동안 인도네시아 자카르타의 다마이 인다 골프클럽 BSD코스(파72)에서 열린다.

KLPGA 드림 윈터 투어는 KLPGA와 아시아골프리더스포럼(AGLF)이 주도하는 아시아 여자 골프 투어 플랫폼 ‘APAC 서킷’이 손을 잡고 만든 미니투어다.

첫 대회였던 지난해 12월 대만 모바일 여자오픈과 이번 인도네시아 여자 오픈, 그리고 다음달 필리핀 레이디스 마스터스 등 3개 대회로 구성됐다.

겨울 전지 훈련 중인 선수들이 실전 경험을 쌓고 적지 않은 상금도 챙길 기회다.

인도네시아 여자오픈은 총상금을 지난해 30만 달러에서 두배로 올렸다. 우승하면 10만8000달러를 받는다.

KLPGA 드림투어에 뛰는 한국 선수 52명에 인도네시아 29명, 일본 10명, 태국 8명, 필리핀 6명, 대만 5명 등 아시아 각국 선수가 출전해 국제 대회 성격이다.

작년 KLPGA투어에서 인상적인 활약을 펼쳤지만 아쉽게 시드 유지에 실패, 드림투어에서 뛰게 된 정지효와 작년 KLPGA투어 광남일보∙해피니스 오픈에서 준우승한 박소혜, 지난해 필리핀 레이디스 마스터스 챔피언 김가영 등이 우승에 도전한다.

지난달 대만 모바일 여자오픈에서 정상에 오른 빳차라쭈딴 콩끄라판(태국)은 2연승을 노린다. KLPGA투어와 LPGA투어를 오가며 활동했던 짜라위 분짠(태국)도 눈여겨볼 선수다.
권훈 기자
