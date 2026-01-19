박지영 스포츠윤리센터 이사장, 체육언론인회 공로패 수상

박지영 스포츠윤리센터 이사장이 한국체육언론인회로부터 공로패를 받았다.
문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터는 19일 “박지영 이사장이 체육의 공정성 확보와 체육인 인권 보호에 이바지한 공로를 인정받아 한국체육언론인회로부터 공로패를 받았다”고 밝혔다.
한국체육언론인회는 “박지영 이사장의 리더십과 헌신은 체육계 전반에 윤리와 인권의 가치를 확산시키는 데 의미 있는 역할을 했다”고 선정 이유를 설명했다.
박지영 이사장은 “이번 공로패는 개인에 대한 평가라기보다 체육계의 공정성과 인권 보호를 위해 함께 노력해 온 모든 분의 헌신에 대한 격려”라며 “앞으로도 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 모든 체육인이 존중받는 K-스포츠윤리 문화 환경 조성을 위해 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.
아티스틱스위밍 1세대 선수 출신인 박지영 이사장은 대한수영연맹 부회장, 한국여성스포츠회 부회장, 서울특별시체육회 부회장, 국제수영연맹 아티스틱스위밍 국제심판, 아시아수영연맹 기술위원 등을 역임했다.
아울러 이화여대 체육학과 졸업 후 연세대 정치외교학과 석사, 한국체대 체육학과 박사 과정을 거쳤다.
역대 스포츠윤리센터 이사장 가운데 체육인 출신은 박지영 이사장이 처음이다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박지영(왼쪽) 스포츠윤리센터 이사장이 한국체육언론인회가 수여하는 공로패를 받았다. 스포츠윤리센터 제공
문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터는 19일 “박지영 이사장이 체육의 공정성 확보와 체육인 인권 보호에 이바지한 공로를 인정받아 한국체육언론인회로부터 공로패를 받았다”고 밝혔다.
한국체육언론인회는 “박지영 이사장의 리더십과 헌신은 체육계 전반에 윤리와 인권의 가치를 확산시키는 데 의미 있는 역할을 했다”고 선정 이유를 설명했다.
박지영 이사장은 “이번 공로패는 개인에 대한 평가라기보다 체육계의 공정성과 인권 보호를 위해 함께 노력해 온 모든 분의 헌신에 대한 격려”라며 “앞으로도 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 모든 체육인이 존중받는 K-스포츠윤리 문화 환경 조성을 위해 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.
아티스틱스위밍 1세대 선수 출신인 박지영 이사장은 대한수영연맹 부회장, 한국여성스포츠회 부회장, 서울특별시체육회 부회장, 국제수영연맹 아티스틱스위밍 국제심판, 아시아수영연맹 기술위원 등을 역임했다.
아울러 이화여대 체육학과 졸업 후 연세대 정치외교학과 석사, 한국체대 체육학과 박사 과정을 거쳤다.
김용일 서울시의원, 연가축구회 시무식 참석
서울특별시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 18일 서대문구 구립구장에서 열린 연가축구회(회장 서종선) 2026년 시무식에 참석했다고 밝혔다. 이날 시무식에는 이성헌 서대문구청장, 지역 국회의원 및 당협위원장, 시·구의원 등 주요 내빈과 연가축구회 회원들이 대거 참석했다. 행사는 가제상 서대문구 축구협회 총무와 전태윤 연가축구회 총무의 공동 사회로 진행됐으며, 올 한 해 회원들의 무사고와 ‘부상 제로’를 바라는 기원제가 엄수됐다. 연가축구회는 남가좌동과 북가좌동 주민 60여명으로 구성된 지역의 대표적인 생활체육 단체다. 매주 일요일 연가초등학교 운동장에 모여 운동을 통해 건강을 증진하고 끈끈한 이웃사촌의 정을 나누며 지역 공동체 발전에 큰 역할을 해오고 있다. 김 의원은 축사를 통해 “생활체육의 최고 덕목인 건강 증진과 친목 도모를 실천하며, 특히 학교 시설을 이용하면서 교육공동체 발전에도 기여해주시는 연가축구회 회원들께 깊이 감사드린다”고 전했다. 이어 “연가축구회 회원들의 경기력을 보면 엘리트 체육인에 버금가는 수준 높은 실력에 늘 감탄하게 된다”라면서 “지나친 경쟁은 자칫 큰 부상으로 이어
서울시의회 바로가기
역대 스포츠윤리센터 이사장 가운데 체육인 출신은 박지영 이사장이 처음이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박지영 이사장이 공로패를 받은 주된 공로 분야는?