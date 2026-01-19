매킬로이, 새해 첫 대회 성적은 3위...우승은 엘비라

이미지 확대 로리 매킬로이의 드라이버 스윙. 닫기 이미지 확대 보기 로리 매킬로이의 드라이버 스윙.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

로리 매킬로이(북아일랜드)가 올들어 처음 나선 대회에서 3위를 차지했다.매킬로이는 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 두바이 크리크 리조트(파71)에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널(총상금 275만달러) 대회 최종 라운드에서 3타를 줄여 최종 합계 8언더파 276타를 적어냈다.10언더파 274타를 쳐 우승한 나초 엘비라(스페인)에 2타 뒤진 매킬로이는 ‘절친’ 셰인 라우리(아일랜드)와 함께 공동 3위에 올랐다.매킬로이는 엘비라에 3타 뒤진 채 최종 라운드를 시작해 역전 기회도 있었지만 엘비라를 끝내 따라 잡지 못했다.엘비라는 17번 홀 버디로 1타 앞섰던 라우리를 따라 잡고 마지막 18번 홀(파4)에서 라우리가 벙커와 페널티 구역을 전전하며 2타를 잃은 틈에 정상에 올랐다.엘비라는 DP 월드투어 3승째다.대니얼 힐리어(뉴질랜드)가 9언더파 275타로 2위에 올랐다.작년 한국프로골프(KPGA)투어 제네시스 대상 수상으로 DP월드 투어에 진출한 이정환은 공동 33위(4오버파 288타)에 그쳤다.