매킬로이, 새해 첫 대회 성적은 3위...우승은 엘비라

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

매킬로이, 새해 첫 대회 성적은 3위...우승은 엘비라

권훈 기자
입력 2026-01-19 08:26
수정 2026-01-19 08:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
로리 매킬로이의 드라이버 스윙.
로리 매킬로이의 드라이버 스윙.


로리 매킬로이(북아일랜드)가 올들어 처음 나선 대회에서 3위를 차지했다.

매킬로이는 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 두바이 크리크 리조트(파71)에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널(총상금 275만달러) 대회 최종 라운드에서 3타를 줄여 최종 합계 8언더파 276타를 적어냈다.

10언더파 274타를 쳐 우승한 나초 엘비라(스페인)에 2타 뒤진 매킬로이는 ‘절친’ 셰인 라우리(아일랜드)와 함께 공동 3위에 올랐다.

매킬로이는 엘비라에 3타 뒤진 채 최종 라운드를 시작해 역전 기회도 있었지만 엘비라를 끝내 따라 잡지 못했다.

엘비라는 17번 홀 버디로 1타 앞섰던 라우리를 따라 잡고 마지막 18번 홀(파4)에서 라우리가 벙커와 페널티 구역을 전전하며 2타를 잃은 틈에 정상에 올랐다.

엘비라는 DP 월드투어 3승째다.

대니얼 힐리어(뉴질랜드)가 9언더파 275타로 2위에 올랐다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

작년 한국프로골프(KPGA)투어 제네시스 대상 수상으로 DP월드 투어에 진출한 이정환은 공동 33위(4오버파 288타)에 그쳤다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
두바이 인터내셔널 대회에서 우승한 선수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로