LPGA 인기 스타 허무니, F1 드라이버와 약혼

방금 들어온 뉴스

권훈 기자
입력 2026-01-18 10:14
수정 2026-01-18 10:14
알렉스 알본과 허무니. 허무니 SNS.
알렉스 알본과 허무니. 허무니 SNS.


LPGA투어에서 실력보다는 장외에서 인기가 높은 허무니(중국)가 포뮬러 1(F1) 드라이버 알렉스 알본(태국)이 약혼했다.

2019년부터 사귀기 시작한 둘은 18일 SNS를 통해 약혼 사실을 알렸다.

중국 태생으로 미국에서 대학을 다닌 허무니는 2019년 LPGA투어에 데뷔했지만 아직 이렇다 할 성적은 내지 못했다.

그러나 예쁜 얼굴과 개성적인 패션 등으로 백만명이 넘는 팔로워를 거느린 인플루언서로 더 유명하다.

최근에는 패션 잡지 홍콩 보그의 표지 모델로 등장하기도 했다.

영국에서 영국인 아버지와 태국인 어머니 사이에 태어난 알본은 2019년 F1에 데뷔할 때부터 줄곧 태국 국적으로 활동하고 있다.

알본이 넷플릭스에 출연했을 때 허무니가 알본의 SNS를 팔로우해 알게 됐고, 알본이 골프를 치기 시작하면서 둘은 연인으로 발전했다.

알본은 지난 2022년 골프위크와 인터뷰에서 “우리는 같은 해 신인으로 데뷔했고 함께 힘든 시간을 보냈다. 같은 운동 선수로서 많은 공감을 나눴다. 우리는 이상하게도 장거리 연애를 잘했다” 고 말한 바 있디.
권훈 기자
