KPGA 투어 4승 고군택, 2월 입대…2027년 하반기 복귀

이미지 확대 고군택의 스윙. KPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 고군택의 스윙. KPGA 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국프로골프(KPGA) 투어에서 4차례 우승한 고군택이 2월 입대한다.고군택은 14일 KPGA 투어를 통해 “2월 9일 입대 예정”이라며 “대한민국 국민으로서 성실하게 국방의 의무를 다한 뒤 투어로 돌아올 것”이라고 밝혔다.2020년 KPGA 투어에 데뷔한 고군택은 2023년 3승을 거뒀고, 2024년 KPGA 파운더스컵에서 4번째 우승을 이뤘다.2023년 시즌이 끝난 뒤 입대하려고 했는데 3승이나 차지한 바람에 미뤘다는 고군택은 “입대를 늦춘 것에 대한 후회는 없다”고 말했다.2027년 하반기에 전역하는 고군택은 “지난해 11월 혼인 신고를 했다”며 “결혼식은 전역 후 올릴 예정”이라고 덧붙였다.