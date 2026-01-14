KPGA 투어 4승 고군택, 2월 입대…2027년 하반기 복귀

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
고군택의 스윙. KPGA 제공.
한국프로골프(KPGA) 투어에서 4차례 우승한 고군택이 2월 입대한다.
고군택은 14일 KPGA 투어를 통해 “2월 9일 입대 예정”이라며 “대한민국 국민으로서 성실하게 국방의 의무를 다한 뒤 투어로 돌아올 것”이라고 밝혔다.
2020년 KPGA 투어에 데뷔한 고군택은 2023년 3승을 거뒀고, 2024년 KPGA 파운더스컵에서 4번째 우승을 이뤘다.
2023년 시즌이 끝난 뒤 입대하려고 했는데 3승이나 차지한 바람에 미뤘다는 고군택은 “입대를 늦춘 것에 대한 후회는 없다”고 말했다.
2027년 하반기에 전역하는 고군택은 “지난해 11월 혼인 신고를 했다”며 “결혼식은 전역 후 올릴 예정”이라고 덧붙였다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
고군택이 언제 입대한다고 발표했는가?