던롭 젝시오, 14번째 혁신 ‘젝시오14’ 정식 출시

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-01-14 14:02
수정 2026-01-14 14:02
던롭스포츠코리아가 오늘 브랜드의 정체성을 집약한 14번째 모델 ‘젝시오14(XXIO14)’를 정식 출시한다. 이번 신제품은 ‘편안한 비거리’라는 핵심 가치를 계승하면서도 디자인과 구조를 대대적으로 혁신한 것이 특징이다.

젝시오14 시리즈는 젝시오14, 젝시오14 플러스, 젝시오14 레이디스로 구성됐다. 가장 눈에 띄는 변화는 남성 모델에 최초로 적용된 탈착식 슬리브 시스템 ‘QTS(Quick Tune System)’다. 이를 통해 골퍼는 로프트와 페이스 각도를 스스로 조절하며 본인에게 최적화된 구질을 설정할 수 있다.

기술력도 진화했다. 세계 최초로 신소재 ‘VR-티타늄’ 페이스를 채택해 반발력과 내구성을 동시에 잡았다. 여기에 고유의 ‘ULTiFLEX’ 구조를 더해 임팩트 시 에너지 전달 효율을 극대화, 더 부드럽고 멀리 나가는 퍼포먼스를 완성했다.

여성용인 ‘젝시오14 레이디스’는 한국 시장의 선호도를 반영해 화이트 컬러를 정식 라인업에 포함했다. 특히 여성 개발진이 직접 참여해 여성 골퍼 특유의 타격 경향을 분석, 힐 쪽 페이스를 슬림하게 설계해 스윗스팟 면적을 넓혔다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

출시 기념 프로모션도 풍성하다. 2월 18일까지 드라이버나 아이언 세트를 구매한 고객에게는 전용 레디백을 증정한다. 또한 정품 등록 시 프리미엄 멤버십 ‘젝시오 크루’에 자동 가입되며, 추첨을 통해 14명에게 2박 3일 일본 골프 투어 패키지 기회를 제공한다.
주현진 기자
