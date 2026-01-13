[단독]유승민 “공정한 스포츠” 외침에도…크로스컨트리, 올림픽 대표 선발 두고 ‘불공정 선발’ 뒷말

이미지 확대 스키 크로스컨트리 국가대표 변지영. 경기도스키협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 스키 크로스컨트리 국가대표 변지영. 경기도스키협회 제공

이미지 확대 대한스키·스노보드협회가 지난해 10월 31일 대표팀에 공지한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전 선수 선발 기준. 오른쪽 하단에 ‘★동점자 발생 시 FIS 포인트 적용 우선 선발’이라고 적혀 있다. 변지영 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한스키·스노보드협회가 지난해 10월 31일 대표팀에 공지한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 출전 선수 선발 기준. 오른쪽 하단에 ‘★동점자 발생 시 FIS 포인트 적용 우선 선발’이라고 적혀 있다. 변지영 제공

이미지 확대 두 차례 선발전이 끝난 이후인 지난 8일 대한스키·스노보드협회가 대표팀에 공지한 올림픽 참가 선수 선발 순위 명단. 앞선 공지와 달리 여기에는 선발전에서는 FIS포인트를 적용하지 않았다고 적혀 있다. 변지영 제공 닫기 이미지 확대 보기 두 차례 선발전이 끝난 이후인 지난 8일 대한스키·스노보드협회가 대표팀에 공지한 올림픽 참가 선수 선발 순위 명단. 앞선 공지와 달리 여기에는 선발전에서는 FIS포인트를 적용하지 않았다고 적혀 있다. 변지영 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막(한국시간 2월 7일)이 24일 앞으로다가온 가운데 스키 크로스컨트리 종목 출전 선수 선발을 두고 ‘불공정 선발’ 주장이 제기됐다.14일서울신문 취재를 종합하면 대한스키·스노보드협회 산하 노르딕위원회는 지난 8일 밀라노 올림픽 크로스컨트리 출전 선수 명단을 확정, 대표팀에 공지했다. 크로스컨트리는 설원 위 장거리를 스키를 신고 달리는 기록 경쟁 종목으로 ‘설상의 마라톤’으로 불린다. 이번 대회에는 남자부 1명, 여자부 2명이 최종 선발됐다.하지만 위원회의 이번 결정 과정을 두고 대표팀 남자부 변지영(28), 이건용(33), 이진복(24)은 “애초 선발 기준 자체가 공정하지 못하게 설정됐고, 이의를 제기했지만 그대로 진행됐다”며 반발했다. 5명이 총원인 남자 대표팀에서 선발 당사자를 제외한 4명 중 3명이 절차의 부당함을 지적한 것이다.세 선수는 지난해 10월 30일 위원회가 제정한 ‘국제종합대회 선발기준’을 두고 “애초 평가의 출발선 다른 평가”라고 입을 모았다.앞서 위원회는 밀라노 올림픽 출전 선수 선발부터 국내 선발전 2개 대회 결과(60%)에 시즌 국제대회 최고 3개 대회 결과(40%)를 합산하기로 하면서, 올림픽 개최 ‘2년 전 대회’의 결과부터 채점에 반영하기로 했다. 당시 대표팀 내부에선 “미래의 올림픽을 위한 선수 선발을 현재의 기량이 아닌 과거의 성적으로 결정한다”는 불만이 나왔고, 세 선수는 각각 대한체육회에 민원을 제기했지만 체육회는 ‘소관 기관에 이첩했다’는 회신에 그쳤다. 유승민 체육회장은 이달 초 “공정하고 신뢰받는 체육 환경을 만들겠다”고 다짐했지만, 정작 체육회는 부당함을 호소하는 선수들에게 귀를 기울이지 않았다.밀라노 올림픽 출전이 결정된 A선수는 이 규정에 따라 국제스키연맹(FIS) 포인트 합계 310.16으로 남자부 1위에 오르며 올림픽 대표 선발전 점수 40점을 확보했고, 합계 345.79의 변지영은 2위로 해당 항목에서 37점을 받았다. FIS 포인트는 낮을수록 순위가 높다.변지영은 “2018 평창 대회를 앞두고는 선발전을 치르겠다더니 돌연 말을 바꿔 선발전 없이 FIS 포인트만을 기준으로 선발했는데, 당시 대표팀 선수 중 B대학 선수의 포인트가 가장 좋았고 2022 베이징 대회 땐 B대학 선수의 포인트가 선발권에서 멀어지자 포인트 평가 대신 선발전을 치렀다”다고 과거 사례를 설명했다. 공교롭게도 A선수도 B대학 출신이다.아울러 변지영은 지난 4일 대표 선발전이 끝난 이후 점수 합산 방식에도 문제를 제기했다. 배점 60점이 걸린 올림픽 선발전 2개 대회에선 A선수와 변지영이 1차 대회에서 각각 1, 2위를 차지했고 2차 대회는 변지영이 1위, A가 2위로 마무리됐다.두 차례 선발전의 FIS 포인트로는 변지영이 441.84로 442.48의 A에 앞섰다. 둘은 선발전에 걸린 60점을 모두 확보해 동점이 됐지만, 애초 ‘동점자 발생 시 FIS 포인트 적용 우선 선발’을 안내했던 위원회는 ‘개정 규정에 명시되지 않았다’며 선발전 합산에는 포인트를 적용하지 않았다.변지영은고 토로했다. 이건용 역시 “저도 같은 종목에서 매번 1위를 했으나, 이런 식의 규정 변경으로 올림픽에 도전한 지 4회째 16년을 허비했고 이제는 나이가 많아 꿈을 접게 됐다”며 “부디 미래의 후배들에게는 이런 일이 없도록 해달라”고 호소했다. 이진복은 “선발은 결과가 아닌 과정이 공정해야한다. 지금의 구조는 공정과는 거리가 멀다”고 강조했다.위원회는 전날 변지영을 따로 불러 대화를 나눴지만 ‘평가 기준 이원화는 선수들을 위한 결정이었으며, 동점자에 대한 포인트 우선 적용 논란은 규정 명시가 명확하지 않아 선수들이 오해한 것’이라는 주장을 반복한 것으로 전해졌다.