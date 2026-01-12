이걸 져? AI가 99% 이긴다 했는데 ‘대충격패’…日 1인자에 무너진 신민준

방금 들어온 뉴스

이걸 져? AI가 99% 이긴다 했는데 ‘대충격패’…日 1인자에 무너진 신민준

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-01-12 18:08
수정 2026-01-12 18:43
LG배 1국서 막판 무너지며 첫 경기 내줘

신민준 9단이 12일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 LG배 조선일보 기왕전 결승3번기 1국에서 이치리키 료 9단을 상대로 승부를 펼치고 있다. 2026.1.12 한국기원 제공
신민준 9단이 12일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 LG배 조선일보 기왕전 결승3번기 1국에서 이치리키 료 9단을 상대로 승부를 펼치고 있다. 2026.1.12 한국기원 제공


99.4%→0.4%.

신민준 9단이 인공지능(AI)도 다 이겼다고 판단한 바둑을 내주는 충격패를 당하며 일본 1인자에 기선을 제압당했다.

신 9단은 12일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 LG배 조선일보 기왕전 결승3번기 1국에서 일본 이치리키 료 9단에 259수 만에 백 불계패했다. 벼랑 끝에 내몰린 9단은 14~15일 열리는 2·3국을 모두 이겨야 우승할 수 있게 됐다.

초반부터 치열한 접전을 벌인 두 기사의 대국은 백을 잡은 신 9단이 하변 백대마 타개에 성공하며 한발 앞서 나갔다. 중반 신 9단은 상변 전투에서 흑대마를 몰아가며 신바람을 냈다. AI가 예측한 승률은 99.4%까지 치솟았다.

그러나 172수가 실착이었다. 이치리키 9단은 초읽기에 몰리면서도 침착하게 행마를 이어갔고 좌변 마늘모의 묘수(185수)를 두며 분위기 반전에 성공했다. 마무리 국면에 크게 흔들린 신 9단은 연이은 실수를 남발했고 이치리키 9단이 패의 대가로 중앙 요석을 잡으며 전세가 역전됐다. AI가 예측한 신 9단의 승리 확률은 0.4%까지 떨어졌고 이후 격차를 좁히지 못한 채 결국 신 9단이 돌을 던졌다. 일본 1인자의 끈질긴 집중력이 만든 대역전승이었다.

국후 이치리키 9단은 “초반부터 좋지 않았고 중반 상변에서는 많이 힘들었던 형세였는데 패를 통해 중앙 석 점을 잡고 나서는 역전했다고 생각했다”라며 “오늘은 승리했지만 내용 면에서는 좋지 않았기 때문에, 내일은 더 좋은 내용을 둘 수 있도록 집중하겠다”고 전했다.

신 9단은 이날 패배로 상대 전적에서도 무승 2패로 밀렸다. 결승 2국은 하루 휴식 후 14일 오전 10시에 속개된다.
류재민 기자
