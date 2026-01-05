새해에도 역시 신진서·김은지…나란히 남녀 바둑 랭킹 1위

최정 9단, 고향 보령에 2000만원 기부

이미지 확대 신진서 9단, 김은지 9단. 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신진서 9단, 김은지 9단. 한국기원 제공

이미지 확대 최정 9단. 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 최정 9단. 한국기원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 한국 바둑 최우수선수(MVP)로 뽑혔던 신진서 9단과 김은지 9단이 새해에도 남녀 랭킹 1위를 지켰다.신 9단은 5일 한국기원이 발표한 1월 랭킹에서 1만 413점을 획득해 9848점의 랭킹 2위 박정환 9단을 여유 있게 따돌리고 전체 랭킹 1위를 사수했다. 2020년 1월부터 73개월 연속 랭킹 1위다.변상일 9단과 신민준 9단이 변동 없이 3·4위를 지켰고 안성준 9단은 1계단 상승한 5위가 됐다. 강동윤 9단이 4계단 오른 6위, 김지석·이지현·김명훈·박민규 9단은 7~10위에 포진했다.최근 무서운 기세로 연달아 트로피를 차지한 김 9단은 2개월 연속 여자 랭킹 1위를 지켰다. 김 9단은 지난달에만 오청원배·난설헌배·하림배 3개의 타이틀을 쓸어 담으며 자신의 시대를 활짝 열어젖혔다.이런 활약을 바탕으로 김 9단은 전체 랭킹도 4계단 뛰어올라 22위를 차지했다. 개인 최고 순위다.김 9단에 여자 바둑 최강자 자리를 내준 최정 9단이 여자 2위를 지킨 가운데 오유진·김채영 9단이 3·4위, 나카무라 스미레 4단은 5위에 올랐다.비록 여자 랭킹 1위 자리를 되찾지 못했지만 최 9단은 고향인 충남 보령시에 성금 2000만원을 기탁했다는 훈훈한 소식을 전했다. 최 9단의 기부금은 보령시의 체육 저변 확대 및 저소득층 지원을 위해 쓰일 예정이다.최 9단은 보령에서 태어나 초등학교 3학년까지 자랐고, 2020년 보령머드팀 소속으로 한국여자바둑리그에 출전하여 2020년, 2024년 두 차례 챔피언결정전 팀 우승에 결정적인 기여를 했다. 2025년에는 그간의 풍부한 대국 경험을 바탕으로 OK만세보령팀의 총감독으로 선임돼 활동했다.최 9단은 “고향인 보령에서 다양한 바둑대회와 행사를 후원하고 있는데, 그동안 받은 응원과 사랑에 보답하고 싶었다”라며 “이번 기부가 유소년 체육과 생활체육 활성화에 보탬이 되길 바란다”고 말했다.