美 휩쓴 손흥민, 피날레 김연경, 퍼펙트 안세영… 가장 빛난 별

2025 스포츠 최고의 순간

이미지 확대 2025년은 15년에 걸친 유럽 생활을 마치고 미국으로 향한 손흥민 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년은 15년에 걸친 유럽 생활을 마치고 미국으로 향한 손흥민 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 2025년은 소속팀을 통합 우승으로 이끌며 선수 생활의 마지막을 화려하게 장식한 김연경 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년은 소속팀을 통합 우승으로 이끌며 선수 생활의 마지막을 화려하게 장식한 김연경 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스

이미지 확대 2025년은 11승으로 한 시즌 최다 우승 기록 금자탑을 세운 안세영 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년은 11승으로 한 시즌 최다 우승 기록 금자탑을 세운 안세영 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스

이미지 확대 2025년은 외국인 투수 최초로 ‘투수 4관왕’을 석권한 코디 폰세 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2025년은 외국인 투수 최초로 ‘투수 4관왕’을 석권한 코디 폰세 등 스포츠 스타들의 활약이 어느 때보다 빛났던 한 해였다.

연합뉴스

이미지 확대 거스 포옛.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 거스 포옛.

연합뉴스

이미지 확대 우상혁 닫기 이미지 확대 보기 우상혁

이미지 확대 이창호 9단 닫기 이미지 확대 보기 이창호 9단

2025-12-30 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

별 하나에 추억과 별 하나에 스포츠 스타들. 새로운 도전을 시작한 손흥민, 아름답게 은퇴한 김연경, 세계에 우뚝 선 안세영과 외국인 선수로 기쁨을 선사한 폰세까지. 이들 덕분에 즐거운 한 해였다. 스포츠계에서 지난 한 해 가장 빛난 별과 그 순간을 헤아려봤다.올해 축구계에서 가장 빛난 별은 단연 손흥민(33)이다. 지난 5월 2024~25 유로파리그(UEL) 결승에서 맨체스터 유나이티드를 꺾고 우승을 차지했다. 2010~ 21시즌 독일 함부르크에서 프로 데뷔한 이래 처음 들어본 챔피언 트로피였다. 손흥민은 8월에는 토트넘 홋스퍼를 떠나 8월 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC로 둥지를 옮겼다. 뜨거운 환대 속에 팀을 리그 3위, MLS컵 4강으로 이끌었다.배구에선 김연경(42)이 은퇴 순간까지 빛을 발했다. 2024~25 프로배구 정규리그가 한창이던 지난 2월 은퇴를 선언한 김연경은 소속팀 흥국생명에 통합우승이라는 선물을 안겼고, 만장일치로 정규리그와 챔프전 최우수선수(MVP)에 뽑히며 선수 생활을 마무리했다. 최근에는 MBC 스포츠 예능 ‘신인감독 김연경’에 출연하며 새로운 길을 걷고 있다.올해 배드민턴을 세 글자로 표현하면 ‘안세영(23)’으로 정리할 수 있다. 이달 중국 항저우에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식을 끝으로 한 해 11회 우승이라는 대기록을 달성했다. 2023년 자신이 세운 여자 단식 최다 우승 기록을 넘어 남녀 단식 기준 한 시즌 최다 우승 기록이다. 역대 최초로 한 해 상금도 100만 달러(약 14억원)를 넘어섰다.1231만 2519명. 2025 프로야구 KBO리그 정규시즌에 몰린 관중 숫자다. 지난해 국내 프로 스포츠 사상 처음으로 단일 시즌 관중 1000만명을 넘긴 프로야구는 올해 1200만명 시대를 열었다. 19년 만에 한국시리즈 무대를 밟은 한화는 정상 등극에는 실패했지만 ‘독수리 군단 에이스’ 코디 폰세(31)의 활약으로 어느 해보다 높이 날았다. 폰세는 개막 이후 선발 최다 연승(17연승) 신기록을 비롯해 승률(0.944), 다승, 평균자책점, 탈삼진 투수 부문까지 4개 타이틀을 차지했다. ‘투수 4관왕’은 1996년 구대성, 2011년 윤석민에 이어 역대 세 번째이자, 외국인 투수로는 최초다.프로축구 K리그를 빛낸 최고의 별은 우루과이에서 온 지도자 거스 포옛(58)이었다. 지난 시즌 승강 플레이오프까지 가는 굴욕을 겪었던 전북 현대를 맡은 포옛 감독은 한 시즌 만에 우승을 차지하며 ‘왕의 귀환’을 알렸다. 전북은 K리그 최초로 10번째 우승에 더해 코리아컵까지 우승하며 2관왕(더블)을 이뤘다.한국축구는 2026 북중미 월드컵 아시아 최종 예선에서 16년 만에 예선 무패 기록을 세우며 조 1위로 본선 직행 티켓을 거머쥐었다. 1986년 멕시코 월드컵 이후 11회 연속 월드컵 본선행이다. 조추첨에선 역대 최초로 2번 포트에 오르면서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 승자와 같은 A조에 편성돼 32강 진출을 다툰다. 유럽 PO에서는 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드 중 한 팀이 올라온다.지난 9월 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권대회 결선에서 은메달을 따낸 남자 높이뛰기 우상혁(29)의 점프도 빛났다. 2022년 미국 오리건 세계육상선수권대회 은메달에 이어 두 번째 메달로, 한국 선수가 세계육상선수권대회에서 2개의 메달을 딴 건 우상혁이 처음이다.한국 바둑을 상징하는 인물인 이창호(50) 9단은 이달 열린 2025 인크레디웨어 레전드리그 플레이오프(PO) 2차전에서 김수장 9단을 제압하며 통산 1969승으로 스승인 조훈현 9단이 보유했던 최다승 기록(1968승)을 넘어서며 한국 바둑계에 또 다른 기록을 달성했다.