빙속 이나현, ‘전 종목 1위’로 스프린트 선수권 2년 연속 우승

이미지 확대 26일 서울 태릉국제스케이트장에서 제52회 전국남녀 스프린트 및 제80회 종합 스피드 선수권대회에서 여자부 500M 1차 스프린트에 출전한 이나현(한국체육대학교)이 질주하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 태릉국제스케이트장에서 제52회 전국남녀 스프린트 및 제80회 종합 스피드 선수권대회에서 여자부 500M 1차 스프린트에 출전한 이나현(한국체육대학교)이 질주하고 있다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스피드 스케이팅 여자 단거리 이나현(한국체대)이 김민선(의정부시청)을 꺾고 제52회 스프린트 선수권 2년 연속 1위를 차지했다.이나현은 27일 서울 노원구 태릉 국제스케이트장에서 열린 여자부 500ｍ 2차 레이스에서 38초 53을 기록해 김민선(38초 98)을 0.45초 차로 따돌리고 1위에 올랐다. 이어 치른 1000ｍ 2차 레이스에서도 1분 17초 20으로, 김민선을 0.43초 차로 앞섰다.스프린트 선수권은 단거리 선수들이 경쟁하는 대회로, 500ｍ와 1000ｍ 종목을 두 차례씩 뛰어 순위를 산정한다. 이나현은 전날 1차 레이스에서도 500ｍ와 1000ｍ 모두 김민선을 앞서며 1위를 차지했다.이나현은 지난 2023년 치른 제50회 스프린트 선수권에서 김민선에 이어 전 종목 2위를 차지했다. 지난해 대회에서 우승했지만, 김민선이 출전하지 않았다. 이번 경기에선 김민선과의 맞대결에서 이긴 것이다.남자부에선 구경민(경기일반)이 첫날 500ｍ와 1000ｍ를 휩쓴 데 이어 둘째 날에도 모두 1위를 차지하며 ‘전 종목 1위’로 우승을 차지했다.함께 치른 제80회 전국남녀 종합선수권대회에서는 ‘남녀부 간판’ 정재원(의정부시청)과 박지우(강원도청)가 각각 남녀부 종합 우승을 차지했다. 종합선수권은 장거리 선수들이 경쟁하는 대회이다. 남녀 500ｍ·1500ｍ·남녀 5000ｍ, 남자 1만ｍ, 여자 3000ｍ 성적을 합산해 최종 순위를 정한다.