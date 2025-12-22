전국 단위 대형 스포츠축제, 제주서 3년 연속 열린다

내년 전국장애인체전, 10월 전국체전보다 앞서 9월 열려

“전국체전 1900억원 생산유발·1600명 고용유발 효과”

2027년 전국소년체전·장애인학생체전·해양스포츠제전

2028년 전국생활체육대축전·전국어울림생활체육대축전

이미지 확대 제주도는 지난 20일 제주월드컵경기장 광장에서 전국체전·전국장애인체전 D-300일 카운트다운 홍보탑 점등식을 열고 본격적인 준비에 돌입했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 지난 20일 제주월드컵경기장 광장에서 전국체전·전국장애인체전 D-300일 카운트다운 홍보탑 점등식을 열고 본격적인 준비에 돌입했다. 제주도 제공

이미지 확대 지난달 27일부터 30일까지 나흘간 제주시 도두항 일원에서 열린 ‘2025 제1회 제주컵 국제요트대회’. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 27일부터 30일까지 나흘간 제주시 도두항 일원에서 열린 ‘2025 제1회 제주컵 국제요트대회’. 제주도 제공

전국 단위 대형 스포츠 축제가 3년 연속 제주에서 열릴 예정이어서 지역 안팎의 관심이 커지고 있다.제주도는 2026년 전국체육대회와 전국장애인체육대회를 시작으로 2027년 전국소년체전·전국장애인학생체전과 제19회 전국해양스포츠제전, 2028년 전국생활체육대축전과 전국어울림생활체육대축전이 연이어 제주에서 개최된다고 22일 밝혔다.오영훈 제주도지사는 “장애인체전이 전국체전 이후 열리며 관심이 줄어든다는 지적을 반영해 내년 9월 11일부터 16일까지 전국체전보다 앞서 전국장애인체전을 개최한다”며 “도가 새 역사를 쓰는 만큼 철저한 준비를 해달라”고 당부했다.이어 “전국장애인체전을 전국체전보다 먼저 여는 것은 제주가 선언한 평화·인권 헌장의 가치를 실천하는 것”이라며 “장애인과 비장애인이 구분 없이 함께하는 체전을 제주가 선도하겠다”고 밝혔다.전국체전은 내년 10월 16일부터 22일까지 도내 75개 경기장에서 열리며, 17개 시·도 선수단과 18개국 해외동포 선수단 등 3만여 명이 참가해 50개 종목에서 기량을 겨룬다. 전국체전이 제주에서 열리는 것은 2014년 이후 12년 만이자 네 번째다.도는 지난 20일 제주월드컵경기장 광장에서 전국체전·전국장애인체전 D-300일 카운트다운 홍보탑 점등식을 열고 본격적인 준비에 돌입했다.이날 배우 진서연과 제주 출신 사격 국가대표이자 파리올림픽 금메달리스트 오예진 선수가 체전 홍보대사로 위촉됐다. 공식 마스코트 ‘끼요’다. 제주 남방큰돌고래를 형상화한 캐릭터로, 끼가 넘치는 제주인의 정신과 수눌음 문화, 평화를 사랑하는 마음을 담았다.제주연구원은 2026년 체전 개최로 약 1900억원의 생산유발 효과와 1600명의 고용유발 효과가 있을 것으로 분석했다.제주는 2027년 제19회 전국해양스포츠제전 개최지로도 최종 선정됐다. 전국해양스포츠제전은 해양수산부가 주최하는 국내 최대 해양스포츠 종합대회로, 지금까지 누적 참여 인원이 314만명에 달한다.2027년 7~9월 중 제주에서 열릴 이번 제전에는 선수 6000명을 포함해 약 10만명이 참여할 것으로 예상된다. 요트, 카누, 핀수영, 트라이애슬론 등 정식 종목과 함께 드래곤보트, 바다수영 등 다양한 체험형 프로그램도 운영된다.오상필 도 해양수산국장은 “제주는 해양스포츠제전을 개최하기에 최적의 조건을 갖춘 곳”이라며 “이번 대회를 계기로 제주가 글로벌 해양레저 허브로 도약할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.