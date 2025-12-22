스포츠 [포토] ‘산타걸’로 변신한 NFL 치어리더들 입력 2025-12-22 10:10 수정 2025-12-22 10:10 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/2025/12/22/20251222500046 URL 복사 댓글 0 댈러스 카우보이스 치어리더들이 21일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 열린 카우보이스와 로스앤젤레스 차저스의 NFL 미식 축구 경기 중 크리스마스 하프타임 쇼를 선보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경기가 열린 경기장은 어디인가요? AT&T 스타디움 SoFi 스타디움