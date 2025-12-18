‘천재소녀’ 기어이 일냈다! 한 달에 4개 우승이라니

하림배에서 최정 9단 꺾고 왕좌 올라

대회 첫 우승…올해 4개 타이틀 차지

이미지 확대 김은지 9단이 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기 3국에서 최정 9단과 승부를 펼치고 있다. 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 김은지 9단이 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기 3국에서 최정 9단과 승부를 펼치고 있다. 한국기원 제공

이미지 확대 김은지 9단이 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전에서 우승한 뒤 웃으며 소감을 전하고 있다. 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 김은지 9단이 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전에서 우승한 뒤 웃으며 소감을 전하고 있다. 한국기원 제공

천재가 여제를 이겼다.김은지(18) 9단이 최정(29) 9단을 꺾으며 자신의 시대를 활짝 열었다. 김 9단은 18일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기 3국에서 최 9단에 179수 만에 흑 불계승을 거뒀다. 종합전적 2승 1패로 개인 첫 하림배 우승컵의 주인공이 됐다.김 9단은 11월 하순부터 해성 여자기성전, 오청원배 세계여자바둑대회, 난설헌배에 이어 하림배까지 4개의 타이틀을 쓸어 담았다. 2025년 진행된 국내외 여자기전 8개 가운데 절반의 왕좌가 그의 차지였다. 특히 이 기간에 최 9단과 오청원배 결승에서 만나 처음으로 세계대회 우승을 차지했고, 내친김에 하림배에서도 최 9단을 눌렀다.올해 세 번의 결승 맞대결 전적은 2승 1패. 지난 5월 닥터지 여자 최고기사 결정전에서는 최 9단이 이겼지만 오청원배와 하림배를 김 9단이 거푸 우승하며 최근 물이 오른 경기력을 보이고 있다.통산 상대 전적은 11승 21패로 밀리지만 올해만 한정하면 6승 5패로 우위다. 올해 마지막 맞대결이었던 만큼 이날 대국은 ‘최정 천하’에 균열을 낸 차세대 1인자가 탄생한 경기로 평가받는다. 여자바둑 랭킹 1위는 오랜 기간 최 9단의 몫이었지만 올해 김 9단이 1·3·5·8·9· 10·12월에 1위를 차지하며 지각 변동이 일어났다. 최 9단도 2·4·6·7·11월 1위를 빼앗으며 물러서지 않았지만 이날 승부로 올해의 대결 구도에는 마침표를 찍었다.5년 전 김 9단은 초단이었을 시절 서울신문과의 인터뷰에서 “어떤 기풍이든 가리지 않고 다 잘 두는 바둑기사가 되고 싶다”며 “언젠가 모든 대회에서 우승하고 싶다”는 원대한 목표를 밝힌 바 있다. 그리고 그 소녀의 꿈은 허언이 아닌 현실이 되고 있다.이날 최종 3국에서 흑을 잡은 김 9단은 초반 연구해온 포석으로 자신이 원하는 대로 흐름을 이끌었다. 대국 내내 실수 없이 차분히 행마를 이어갔고, 최 9단이 승부수를 띄우자 상대 약점을 공략하며 차이를 더욱 크게 벌렸다. 백 대마가 잡힌 최 9단은 양분된 대마가 온전히 생환하기 어려워지자 결국 돌을 던졌다.김 9단은 우승 상금 3000만원, 최 9단은 준우승 상금 1000만원을 받는다. 김 9단은 “초반 좋다고 생각했던 포석으로 진행돼 잘 풀렸다. 이후에도 어려웠지만 집이 많아서 유리한 흐름을 유지할 수 있었다”면서 “올해 좋은 성적을 거둬 정말 기쁘고, 내년에는 종합기전에서 올해와 같이 성적을 내는 것이 목표”라고 말했다.