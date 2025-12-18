국민체육진흥공단, 스포츠산업 창업 지원 사업 등 우수기업 선정

방금 들어온 뉴스

국민체육진흥공단, 스포츠산업 창업 지원 사업 등 우수기업 선정

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-12-18 15:16
수정 2025-12-18 15:16
이미지 확대
국민체육진흥공단 전경
국민체육진흥공단 전경


국민체육진흥공단은 18일 올해 스포츠산업 ‘창업 지원 사업’과 ‘액셀러레이팅 지원 사업’ 우수기업을 선정했다고 밝혔다.

체육공단은 스포츠산업 분야 초기 스타트업 육성과 유망 기업 성장 촉진을 지원해 혁신 창업 생태계 기반 조성을 위한 ‘창업 지원 사업’과 스포츠 스타트업 초기 투자 유치 역량 강화 및 규모 확대 지원을 위한 ‘스포츠 액셀러레이팅 지원 사업’을 추진하고 있다.

올해는 최초로 두 사업의 198개 보육기업을 대상으로 전국 창업지원센터 및 액셀러레이팅 운영 기관별로 1개 기업씩, 총 14개의 우수기업을 선정했다.

선정된 기업은 상장과 함께 내년도 스포츠산업 ‘창업 지원 사업’ 또는 ‘액셀러레이팅 지원 사업’을 통해 1년간 추가 보육을 받을 수 있다. 또 ‘창업 지원 사업’의 우수기업은 ‘스포츠코리아랩(SKL)’ 입주 신청 시 가점 등의 혜택도 받을 수 있다.

체육공단 관계자는 “스포츠산업 분야 창업 기업이 더 크게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위한 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
