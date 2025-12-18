“불가리아에서 확산되는 태권도 인기”…한국대사배 태권도대회를 3년 만에 재개

이미지 확대 지난 13일 불가리아 사모코프시에서 열린 한국대사배 태권도 대회에서 김동배(왼쪽) 주불가리아 대한민국대사가 어린이 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 사진: 주불가리아한국대사관 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 13일 불가리아 사모코프시에서 열린 한국대사배 태권도 대회에서 김동배(왼쪽) 주불가리아 대한민국대사가 어린이 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 사진: 주불가리아한국대사관 제공.

주 불가리아 한국대사관(대사 김동배)은 지난 13일 불가리아 사모코프시에서 한국대사배 태권도 대회를 성황리에 개최했다고 밝혔다.이 대회는 예산 사정 등으로 인해 지난 3년간 중단됐다가 올해 김동배 대사가 불가리아에 부임하면서 ‘태권도진흥재단’의 지원을 받아 재개됐다.불가리아에는 1976년 한국 태권도가 처음으로 소개됐으며, 1994년 불가리아 태권도 연맹(Bulgarian Taekwondo Federation)이 설립됐다. 현재 태권도는 불가리아에서 큰 인기를 누리며 전국 34개 도장에 등록된 태권도 수련 인구가 약 1만 1000명에 달한다.이번 대회는 한국대사관과 불가리아 태권도 연맹(Bulgarian Taekwondo Federation)이 공동 주최했으며, 칼리나(Kalina) 공주, 앙헬 조르고프(Angel Dzhorgov) 사모코프 시장 등 불가리아 주요 인사 및 외교단을 비롯해 500여 명의 선수, 코치 및 선수 가족 등이 참석했다.대회는 이른 아침부터 많은 인파로 체육관이 붐비며 축제 분위기 속에서 진행됐다. 대회에서는 선수들이 겨루기, 품새, 격파 등 다양한 종목에 참가하여 경합을 펼쳤으며, 김 대사는 수상자들에게 트로피를 수여하고 선수단을 격려했다.김 대사는 이날 축사에서 “태권도는 단순한 스포츠가 아니라, 자신감, 용기, 인내를 배우고 협동, 헌신, 존중과 같은 공동체의 가치를 배움으로써 모범 시민의 생활 양식이 됐다”면서 “불가리아에서 태권도의 발전을 위해 한국대사관이 계속 지원하겠다”고 강조했다. 김 대사는 또 사모코프 시가 2027년 세계 태권도 U-21(21세 이하) 선수권 대회를 개최하게 된 것을 축하했다.