‘95% 패배’ AI 예상마저 뒤집었다!…최정 하림배 결승 균형

최정 9단이 김은지 9단에 당한 전날의 패배를 설욕하고 하림배의 균형을 맞췄다. 대결이 마지막 3국까지 이어지면서 두 사람의 세대교체 라이벌전이 팽팽한 분위기다.최 9단은 17일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 제30기 하림배 프로여자국수전 결승 3번기 2국에서 최 9단이 김 9단에게 247수 만에 흑 불계승을 거뒀다.전날 경기에서 패착이 거듭되며 꼬였던 최 9단은 이날도 김 9단의 우세가 이어지는 어려운 경기를 펼쳤다. 초반 재기 넘치는 행마로 주도권을 잡은 김 9단이 중후반까지 큰 실수 없이 리드를 이어 나가면서 전세가 기우는 듯했다. 인공지능(AI) 승률도 95%를 웃돌며 김 9단의 손을 들었다.그러나 최 9단이 끈질긴 추격 끝에 미세한 국면에 접어들었고 막판 집중력을 더하며 김 9단의 미세한 끝내기 실수를 놓치지 않고 역전에 성공했다. 종국은 최 9단이 반집 남기는 형세를 만들었고 김 9단은 계가를 하지 않고 돌을 거뒀다.최 9단은 “초반 좋지 않았던 것 같고 (대국)내내 정신이 없었다. 232수 이후로는 변수가 없어 승리를 확신했다”면서 “내일은 오늘보다 좋은 내용을 보여드리도록 노력하겠다”고 말했다.이날 승리로 최 9단은 김 9단과의 상대 전적을 21승 10패로 만들었다.이번 대회는 두 사람의 올해 세 번째 결승 맞대결이다. 앞서 각자가 한 번씩 우승 트로피를 가져간 만큼 이번 대회 우승자가 우위에 설 수 있다. 올해 상대 전적도 5승5패로 팽팽하다. 결승 3번기 최종국은 18일 열린다.