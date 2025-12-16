국민체육진흥공단, 산업은행과 저소득층 초·중·고 학생 선수 체육 활동 지원

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-12-16 16:52
수정 2025-12-16 16:52
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단은 지난 15일 한국산업은행과 함께 저소득층 초·중·고 학생 선수의 지속적 체육 활동 지원을 위한 후원금 전달식을 가졌다고 16일 밝혔다.

체육공단은 ‘KDB 따뜻한 동행’ 프로그램을 통해 지속적인 체육 활동을 원하는 스포츠 꿈나무에게 모두 3000만 원을 후원하기로 했다.

‘KDB 따뜻한 동행’은 재정적 지원이 필요하나 혜택을 받지 못하는 복지 사각지대의 소외 계층을 대상으로 따뜻한 나눔을 실천하는 산업은행의 대표적 사회 공헌 사업이다.

체육 공단 관계자는 “산업은행의 따뜻한 후원이 스포츠 꿈나무에게 새로운 도전의 기회를 줄 것”이라며 “앞으로도 스포츠 인재가 꿈을 잃지 않고 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어 갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

이제훈 전문기자
