84년생 린지 본 알파인 월드컵 은메달… 역대 최고령 메달 획득 기록 또 날았다
린지 본(미국)이 14일(한국시간) 스위스 장크트모리츠에서 열린 2025~26 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 여자 활강에서 결승점을 통과한 뒤 환호하고 있다. 1분30초74로 2위에 오른 본은 전날 같은 장소에서 진행된 활강 경기에서 금메달을 획득한 데 이어 은메달을 추가했다. 1984년 10월생인 본은 전날 자신이 세운 알파인 월드컵 역대 최고령 메달 획득 기록을 하루 더 늘렸다.
장크트모리츠 AP 연합뉴스
2025-12-15 26면
