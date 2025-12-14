빙속 이나현, 월드컵 1000ｍ 4차서 5위…밀라노 올림픽 티켓 확보

방금 들어온 뉴스

빙속 이나현, 월드컵 1000ｍ 4차서 5위…밀라노 올림픽 티켓 확보

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-12-14 12:01
수정 2025-12-14 12:01
한국 스피드스케이팅 국가대표 이나현이 지난해 2월 11일 중국 하얼빈 헤이룽장 빙상훈련센터 스피드스케이팅 오벌에서 열린 2025 하얼빈 동계아시안게임 여자 1000m 결선에서 동메달을 딴 뒤 기뻐하고 있다. 하얼빈 뉴스1
한국 스피드스케이팅 국가대표 이나현이 지난해 2월 11일 중국 하얼빈 헤이룽장 빙상훈련센터 스피드스케이팅 오벌에서 열린 2025 하얼빈 동계아시안게임 여자 1000m 결선에서 동메달을 딴 뒤 기뻐하고 있다. 하얼빈 뉴스1


한국 여자 스피드 스케이팅의 이나현(한국체대)이 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽 출전권을 사실상 확보했다.

이나현은 13일(현지시간) 노르웨이 하마르 올림픽 홀에서 열린 2025-26 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 4차 대회 여자 1000ｍ에서 1분 15초 99로 5위를 기록했다. 1위 다카기 미호(1분 14초 39·일본)와는 1초 60 차이였다.

여자 500ｍ를 주 종목으로 삼는 이나현이 올 시즌 월드컵 여자 1000ｍ에서 ‘톱5’에 든 건 처음으로, 올 시즌 개인 최고 성적이다.

이나현은 1차 대회 11위, 2차 대회 13위, 3차 대회 8위를 기록했다. 4차 대회에서 5위로 뛰어오르며 랭킹 포인트 40점을 추가했다. 총점 132점으로, 월드컵 랭킹으론 9위이다.

같은 종목의 김민선(의정부시청)은 4차 대회 1분 16초 57로 12위를 기록하며 월드컵 랭킹 12위에 올랐다.

ISU는 오는 19일 스피드 스케이팅 각 세부 종목 월드컵 랭킹과 기록을 합산해 올림픽 출전 선수 명단을 발표한다. 남녀 500m, 1000m, 1500m는 월드컵 랭킹 21명, 기록으로 7명에게 올림픽 쿼터를 준다. 국가당 최대 3명의 선수가 나선다.

이나현과 김민선이 올림픽 여자 1000m 출전권을 얻을 것으로 전망된다. 이에 따라 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽 스피드 스케이팅 여자 1000m 출전도 유력해졌다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로