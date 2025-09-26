국민체육진흥공단, 미래 성장 및 상생발전 위한 노사공동 선언

방금 들어온 뉴스

국민체육진흥공단, 미래 성장 및 상생발전 위한 노사공동 선언

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-26 12:23
수정 2025-09-26 12:23
국민체육진흥공단은 26일 미래 성장과 상생발전을 위한 노사 공동선언을 지난 25일 발표했다고 밝혔다.

이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


서울 올림픽회관에서 열린 노사 공동 선언식에는 하형주 이사장을 비롯한 체육공단 임직원과 정연승 위원장 등 체육공단 노동조합 임원들이 참석했다.

체육공단 노사는 선언문을 통해 ‘기관 임무에 대한 미래 비전(국민 누구나 즐기는 스포츠 문화권 확대를 위한 공동 노력)’, ‘이해관계자를 포함한 노동자 권리 증진(안전한 일터, 일·생활 균형 등)’, ‘이에스지(ESG) 경영 실천(인권, 청렴윤리, 책임경영 등)’ 및 ‘인공지능(AI) 등 신기술 활용 혁신성장(신산업 발굴, 국민 서비스 고도화, 직원 교육 강화 등)’ 총 4개 분야에 걸친 공동 목표를 설정했다.

이제훈 전문기자
