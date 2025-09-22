저소득 체육인 법률지원 위해 대한체육회, 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회, 대한법률구조공단 뭉쳤다

이미지 확대 국민체육진흥공단은 지난 19일 서울올림픽파크텔에서 ‘저소득 체육인 대상 법률 지원’을 위한 4자 업무협약을 대한체육회, 대한장애인체육회, 대한법률구조공단과 체결했다고 밝혔다. 사진 왼쪽부터 이희룡 대한장애인체육회 사무총장, 하형주 체육공단 이사장, 김영진 대한법률구조공단 이사장, 유승민 대한체육회장. 국민체육진흥공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민체육진흥공단은 지난 19일 서울올림픽파크텔에서 ‘저소득 체육인 대상 법률 지원’을 위한 4자 업무협약을 대한체육회, 대한장애인체육회, 대한법률구조공단과 체결했다고 밝혔다. 사진 왼쪽부터 이희룡 대한장애인체육회 사무총장, 하형주 체육공단 이사장, 김영진 대한법률구조공단 이사장, 유승민 대한체육회장. 국민체육진흥공단 제공

경제적 어려움으로 법의 보호를 받기 어려운 체육인을 돕기 위해 대한체육회와 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회, 대한법률구조공단이 손을 맞잡았다.이들 4개 기관은 지난 19일 서울올림픽파크텔에서 ‘저소득 체육인 대상 법률 지원’을 위한 4자 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.이번 협약에 따라 대한법률구조공단은 경제적 어려움으로 법의 보호를 받기 어려운 체육인에게 법률상담, 소송 대리 등 무료 법률구조서비스를 제공한다. 이와 관련, 대한법률구조공단에서는 무료 법률상담, 법문화 교육 지원, 소송 대리 등의 법률 구조사업을 추진할 계획이다.이번 협약을 통해 체육공단은 저소득 체육인 법률 지원을 위한 협약기관 간 협력 사업을 발굴하고 대한체육회와 대한장애인체육회는 체육인 접점 기관으로서 체육인 대상 사업 홍보를 지원할 예정이다.협약식에는 유승민 대한체육회장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 김영진 대한법률구조공단 이사장, 이희룡 대한장애인체육회 사무총장 등이 참석했다.유승민 대한체육회장은 “체육인의 권익 보호를 위해 4개 기관이 협력하게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 체육인이 정당한 권리를 보장받고 운동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 하형주 이사장은 “체육인의 특수한 고용 환경과 업무 특성을 고려한 분쟁 상황 해결에 큰 도움을 줄 수 있을 것”이라고 밝혔다.김영진 대한법률구조공단 이사장은 “협약기관과 긴밀히 협력해 지원대상을 적극적으로 발굴해 맞춤형 법률서비스를 제공함으로써 저소득 체육인의 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.