●프로야구=롯데-kt(수원) NC-한화(대전) 두산-KIA(광주) 삼성-SSG(인천) 키움-LG(잠실·이상 오후 2시)
●프로축구=광주-울산(광주축구전용구장·오후 4시 30분)
●골프=KLPGA 투어 두산 매치플레이(라데나골프클럽)
●여자축구=창녕WFC-수원FC위민(창녕스포츠파크) 경주한수원-서울시청(경주황성3구장) 인천현대제철-문경상무(인천남동아시아드주경기장) 세종스포츠토토-화천KSPO(세종시민운동장·이상 오후 2시)
●씨름=위더스제약 2024 민속씨름 유성온천장사대회(한밭대체육관·오전 10시 30분)
●프로축구=광주-울산(광주축구전용구장·오후 4시 30분)
●골프=KLPGA 투어 두산 매치플레이(라데나골프클럽)
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●씨름=위더스제약 2024 민속씨름 유성온천장사대회(한밭대체육관·오전 10시 30분)
2024-05-15 19면