병균 잡아먹는 살아있는 항균제 나온다

세줄 요약 항생제 내성균 대응책으로 주목받는 포식성 세균 브델로비브리오의 공격 원리가 규명됐다. UNIST 연구팀은 대장균 외막 지질다당류(LPS)의 내부 코어 길이와 O항원 유무가 포식 효율을 바꾸며, LPS를 미리 노출하면 살상력이 더 높아진다고 확인했다. 항생제 내성균 대응책으로 포식성 세균 연구 확대

UNIST, 대장균 LPS 구조가 공격 효율 좌우 확인

LPS 노출 처리 시 브델로비브리오 살상력 증가

이미지 확대 전자 초저온 단층촬영 기술을 이용해 찍은 포식성 세균 브델로비브리오의 모습. 국내 연구진은 병원균을 잡아먹는 포식성 세균인 브델로비브리오의 공격 효과에 영향을 미치는 요인을 발견했다.



위키피디아 제공 닫기 이미지 확대 보기 전자 초저온 단층촬영 기술을 이용해 찍은 포식성 세균 브델로비브리오의 모습. 국내 연구진은 병원균을 잡아먹는 포식성 세균인 브델로비브리오의 공격 효과에 영향을 미치는 요인을 발견했다.



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항생제 오남용으로 항생제 내성 병원균이 증가하고 있다. 내성균에 대응하기 위해 새로운 항생제를 만들면 병원균은 다시 살아남는 방법을 찾게 되면서 항생제와 내성균은 끝없는 싸움을 벌이고 있다. 그래서 다른 세균을 직접 공격해 죽이는 포식성 세균을 살아 있는 항생제로 사용하려는 연구가 활발하다. 포식성 세균을 항균 수단으로 활용하기 위해서는 어떻게 숙주를 인식하고 부착한 뒤 침입하는지에 대해 알아야 하지만 관련 연구가 많지 않다.이에 울산과학기술원(UNIST) 생명과학과 연구팀은 대장균 외막을 구성하는 지질다당류(LPS)의 구조가 병원균을 잡아먹는 포식성 세균인 ‘브델로비브리오’의 공격 효과를 좌우한다는 사실을 규명했다고 22일 밝혔다. 이 연구 결과는 미생물 생태학 분야 국제 학술지 ‘ISME 저널’에 실렸다.브델로비브리오는 세균에 침입해 숙주의 세포질 성분을 분해해 이용하고 증식하면서 숙주를 죽인다. 항생제 내성균과 같은 다양한 그람음성 병원균을 공격할 수 있기 때문에 항생제가 잘 듣지 않는 병원균에도 사용할 수 있는 일종의 ‘세균 잡아먹는 세균’이다.연구팀은 그람음성 세균 외막의 주요 구성 성분인 지질다당류(LPS)에 주목했다. LPS는 지질에 여러 당이 연결된 물질로 지질 부분은 외막에 자리 잡고 당 사슬은 세균 표면 밖으로 뻗어 있다. 연구팀은 LPS 합성에 관여하는 유전자를 하나씩 없앤 대장균을 이용해 당 사슬의 구조에 따라 포식성 세균 네 균주의 공격 효과가 어떻게 달라지는지 비교했다.그 결과, 브델로비브리오는 숙주인 대장균의 LPS 사슬 내부 코어가 짧아질수록 공격 효율이 떨어졌다. 대장균을 포함한 대부분의 그람음성균은 외막 표면에 지질과 당으로 이뤄진 긴 사슬들이 달려 있는데 이 사슬에서 외막에 가까운 부분을 내부 코어라고 한다.연구팀은 LPS 합성 유전자를 없애 내부 코어를 짧게 만든 대장균에서는 브델로비브리오 균주 4개 모두 초기 포식 행위가 늦어지는 것을 관찰했다. 반면 사슬 끝에 긴 당 사슬인 O항원을 붙이면 균주 2개의 공격 효율이 떨어졌다. 내부 코어는 유지되면서 긴 당 사슬이 표면 접근을 과도하게 막지 않는 조건이 공격에 유리하다는 점을 보여주는 것이다. 나머지 균주 2개는 O항원의 영향을 크게 받지 않아 긴 사슬의 방해를 극복하는 능력이 균주마다 다를 수 있는 것으로 나타났다.또 포식성 세균에 먹잇감의 표면 성분인 지질다당류를 미리 노출시키면 공격 효과가 높아지는 것이 확인됐다. 포식성 세균을 지질다당류가 든 용액에서 1시간 동안 배양한 뒤 대장균과 섞자 이런 처리를 하지 않았을 때보다 대장균을 더 빠르게 죽였다.연구를 이끈 로버트 미첼 UNIST 교수는 “이번 연구는 병원균의 표면 구조에 맞는 포식성 세균을 고르고 공격 활성을 높이는 조건을 찾는 데 기초가 될 것”이라며 “포식성 세균을 항균 수단으로 활용하기 위해서는 대상 병원균을 얼마나 잘 공격하는지, 그 효과를 무엇이 좌우하는지 알아야 한다”고 말했다.