‘비대칭 쌍둥이 분자’ 수수께끼 풀어…  노벨 화학상 2년 연속 일본 품으로

佛 카강·日 소아이 교수 수상

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이미지 확대 소아이 켄조 일본 도쿄이과대 명예교수 닫기 이미지 확대 보기 소아이 켄조 일본 도쿄이과대 명예교수

세줄 요약 프랑스 앙리 카강과 일본 소아이 켄조가 거울상 분자의 비대칭 합성 원리를 밝혀 2026년 노벨 화학상을 받았다. 순도 낮은 촉매로 더 순수한 결과를 얻는 비선형 효과와 자기촉매 반응이 신약 개발의 핵심 도구로 인정됐다. 거울상 분자 비대칭 합성 원리 규명

카강 비선형 효과, 소아이 자기촉매 발견

신약 개발 핵심 도구로 업적 평가

2026-10-08 24면

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2026년 노벨 화학상은 ‘생명체를 이루는 분자는 왜 한쪽 손만 쓸까’라는 오랜 수수께끼를 풀어낸 프랑스와 일본 화학자의 품으로 돌아갔다. 일본은 지난해에 이어 노벨 화학상 수상자를 연달아 배출했고, 역대 노벨상 수상자 수는 32명으로 늘었다.스웨덴 왕립과학아카데미 노벨 위원회는 7일(현지시간) 앙리 카강(96) 프랑스 파리쉬드대 명예교수와 소아이 켄조(76) 일본 도쿄이과대 명예교수를 올해 노벨 화학상 수상자로 선정했다고 밝혔다.분자 중에는 왼손, 오른손처럼 생김새는 같지만 거울에 비춘 듯 서로 겹쳐지지 않는 쌍으로 존재하는 ‘거울상 분자’가 있다. 실험실에서 거울상 분자는 대개 왼손형, 오른손형이 반반 섞여 나온다. 이를 약으로 만들면 한쪽은 치료 효과를, 다른 쪽은 부작용을 낼 수 있다. 1960년대 수많은 기형아 출산으로 이어진 탈리도마이드(임신 초기 입덧·불면·불안 등을 완화하는 약) 사건 이후 부작용 없이 약효를 내는 쪽만 순수하게 증폭하는 기술은 신약 개발의 핵심 과제가 됐다.카강 교수는 ‘생성물이 촉매보다 순수해질 수는 없다’는 화학계의 상식을 뒤집어 순도가 낮은 촉매로 더 순수한 결과물을 얻는 ‘비선형 효과’를 1986년에 밝혀냈다.소아이 교수는 여기에 ‘자기 복제’를 더했다. 생성물이 스스로 반응의 촉매가 되는 비대칭 자기촉매 반응을 1990년에 처음 발견했고 1995년에는 이 반응이 반복될수록 같은 손 모양 화합물의 순도가 높아진다는 결과를 밝혀내고 자기 이름을 딴 ‘소아이 반응’을 만들었다.노벨 화학위원회는 “이들이 발견한 비선형 효과는 의약품, 향료, 농약을 만드는 화학자들이 반응을 이해하고 최적화하는 필수 도구가 됐다”고 이들의 업적을 평가했다.이번 노벨 화학상 수상으로 일본은 지난해 화학상을 수상한 기카가와 스스무 교토대 교수에 이어 하나의 분야에서 2년 연속 수상자를 배출했다. 또 카강 교수는 역대 노벨 화학상 수상자 중 두 번째로 고령자다. 최고령자는 2019년 노벨 화학상을 수상한 존 구디너프 미국 텍사스대 교수로 97세였다. 카강 교수의 이번 수상은 잃어버린 노벨상을 되찾았다는 의미도 있다. 그는 1971년 비대칭 촉매용 키랄 분자 ‘DIOP’를 개발한 이 분야 개척자임에도 불구하고 키랄 촉매에 의한 비대칭 합성 분야를 선정했던 2001년 노벨 화학상 수상자 명단에서 빠져 프랑스 과학계가 들끓게 했다.이번 노벨 화학상 수상자들은 1200만 스웨덴크로나(16억 128만원)를 절반씩 나눠 갖는다.