오리너구리 닮은 포식성 포유류

이미지 확대 중국 쥐라기 지층에서 발견된 현생 오리너구리와 비슷한 형질을 가진 초기 포유류 동물의 화석.

네이처 제공 닫기 이미지 확대 보기 중국 쥐라기 지층에서 발견된 현생 오리너구리와 비슷한 형질을 가진 초기 포유류 동물의 화석.

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2026-10-08 15면

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중국, 미국, 독일 공동 연구팀은 중국 쥐라기 지층에서 현생 오리너구리와 비슷한 형질을 가진 초기 포유류 동물의 화석을 발견하고 과학 저널 ‘네이처’(10월 8일 자)에 발표했다.‘메가카우다’라는 이름이 붙은 이 동물은 약 1억 6800만~1억 6300만년 전 중국 내몽골 지역에 살았던 것으로 추정된다. 몸무게는 1~2㎏으로 넓고 납작한 꼬리, 상대적으로 긴 발이 달린 짧은 뒷다리, 먹이를 가위처럼 잘라 내는 독특한 이빨을 지녔고 물과 육지를 오가며 생활했던 것으로 보인다. 연구팀은 쥐라기 시대에 공룡과 함께 살며 먹이를 두고 경쟁했던 것으로 추정했다.