[포토] 발사대로 이송되는 누리호

세줄 요약 한국형발사체 누리호가 6일 오전 나로우주센터 발사대에 도착했다. 오전 6시 이송을 시작해 트랜스포터로 약 1시간 30분 이동한 뒤 이렉터에 실려 수직으로 세워질 예정이다. 이후 엄빌리칼 연결과 기밀점검을 거쳐 발사대 설치를 마무리한다. 누리호, 나로우주센터 발사대 도착

트랜스포터 이동 뒤 이렉터 기립 예정

엄빌리칼 연결·기밀점검 후 설치 마무리

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한국형발사체 누리호가 6일 오전 7시 30분 전남광주 고흥 나로우주센터 내 발사대에 도착했다고 우주항공청과 한국항공우주연구원이 밝혔다.누리호는 이날 오전 6시 누리호 이송을 시작했다.이날 오전 중 누리호는 기립 장치인 ‘이렉터’에 실려 발사패드에 수직으로 세워진 뒤 발사대에 고정된다.앞서 항우연은 5일 오후 6시 30분 발사준비위원회를 열고 기술적 준비 상황과 기상 상황 등을 검토해 누리호를 발사대로 이송하기로 결정했다.누리호는 무인특수이동차량(트랜스포터)에 실려 나로우주센터 내 발사대 종합조립동에서 제2발사대까지 약 1시간 30분에 걸쳐 이동했다.누리호는 발사대에 도착한 후, 기립 준비 과정을 거쳐 발사대에 기립하게 된다.이후 누리호에 전원 및 추진제(연료, 산화제) 등을 공급하기 위한 엄빌리칼 연결 및 기밀점검 등 발사 준비 작업을 수행할 예정이다.발사대 이송, 기립, 엄빌리칼 연결 등 발사 준비 작업 과정상 이상이 없을 경우, 발사대에 누리호를 설치하는 작업이 오늘 중 마무리될 예정이라고 항우연은 밝혔다.우주청은 내일 오전 8시 누리호 발사관리위원회를 열어 누리호 추진제 충전 여부를 결정한다.또 기술적 준비 상황, 발사 윈도, 기상 상황, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합 검토해 누리호 최종 발사 시각을 결정할 예정이다.