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[포토] 발사대로 이송되는 누리호

입력 2026-10-06 10:21
수정 2026-10-06 10:21
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세줄 요약
  • 누리호, 나로우주센터 발사대 도착
  • 트랜스포터 이동 뒤 이렉터 기립 예정
  • 엄빌리칼 연결·기밀점검 후 설치 마무리


한국형발사체 누리호가 6일 오전 7시 30분 전남광주 고흥 나로우주센터 내 발사대에 도착했다고 우주항공청과 한국항공우주연구원이 밝혔다.

누리호는 이날 오전 6시 누리호 이송을 시작했다.

이날 오전 중 누리호는 기립 장치인 ‘이렉터’에 실려 발사패드에 수직으로 세워진 뒤 발사대에 고정된다.

앞서 항우연은 5일 오후 6시 30분 발사준비위원회를 열고 기술적 준비 상황과 기상 상황 등을 검토해 누리호를 발사대로 이송하기로 결정했다.

누리호는 무인특수이동차량(트랜스포터)에 실려 나로우주센터 내 발사대 종합조립동에서 제2발사대까지 약 1시간 30분에 걸쳐 이동했다.

누리호는 발사대에 도착한 후, 기립 준비 과정을 거쳐 발사대에 기립하게 된다.

이후 누리호에 전원 및 추진제(연료, 산화제) 등을 공급하기 위한 엄빌리칼 연결 및 기밀점검 등 발사 준비 작업을 수행할 예정이다.

발사대 이송, 기립, 엄빌리칼 연결 등 발사 준비 작업 과정상 이상이 없을 경우, 발사대에 누리호를 설치하는 작업이 오늘 중 마무리될 예정이라고 항우연은 밝혔다.

우주청은 내일 오전 8시 누리호 발사관리위원회를 열어 누리호 추진제 충전 여부를 결정한다.

또 기술적 준비 상황, 발사 윈도, 기상 상황, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합 검토해 누리호 최종 발사 시각을 결정할 예정이다.
온라인뉴스부
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