암흑물질 밝힐 美우주망원경 ‘로먼’ 발사…허블 시야각 100배 성능

최종 목적지는 150만㎞ 떨어진 제2라그랑주점

1000배 이상 빠르고 100배 이상 넓은 관측

나사 첫 수석 천문학자 낸시 로먼 박사 이름 따

이미지 확대 허블 우주망원경보다 시야각이 100배 이상 우수한 로먼 우주망원경이 지난 30일 오전 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓에 실려 발사됐다.



미국항공우주국(NASA) 제공 닫기 이미지 확대 보기 허블 우주망원경보다 시야각이 100배 이상 우수한 로먼 우주망원경이 지난 30일 오전 미국 플로리다주 케네디우주센터에서 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓에 실려 발사됐다.



미국항공우주국(NASA) 제공

이미지 확대 로먼 우주망원경이 관측하는 상상도



NASA 제공 닫기 이미지 확대 보기 로먼 우주망원경이 관측하는 상상도



NASA 제공

이미지 확대 지난 30일 나사가 발사한 로먼 우주망원경은 나사 최초 수석 천문학자인 낸시 그레이스 로먼 박사의 이름을 딴 것이다. 로먼 박사는 우주에서 천체를 관측하는 개념을 처음 제시해 ‘허블 우주망원경의 어머니’로 불리기도 한다.



NASA 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 30일 나사가 발사한 로먼 우주망원경은 나사 최초 수석 천문학자인 낸시 그레이스 로먼 박사의 이름을 딴 것이다. 로먼 박사는 우주에서 천체를 관측하는 개념을 처음 제시해 ‘허블 우주망원경의 어머니’로 불리기도 한다.



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세줄 요약 NASA가 로먼 우주망원경 발사에 성공했다. 허블·제임스 웹에 이은 3번째 우주망원경으로, 300메가픽셀 카메라와 넓은 시야를 바탕으로 암흑물질·암흑에너지, 외계 행성 탐사에 나선다. NASA, 로먼 우주망원경 발사 성공

허블보다 넓은 시야와 빠른 관측 성능

암흑물질·외계행성 탐사 본격화

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허블 우주망원경이 100년 동안 관측할 범위를 한 달만에 관측할 수 있는 최신형 우주망원경이 발사됐다.미국 항공우주국(NASA)은 30일 오전 7시26분(한국시간 30일 오후 8시 26분) 플로리다주 케네디 우주센터에서 ‘낸시 그레이스 로먼 우주망원경’ 발사에 성공했다고 밝혔다. 로먼 망원경은 허블, 제임스 웹에 이어 미국이 발사한 3번째 우주망원경이다.개발 기간 10년, 개발비 약 43억 달러(약 5조 9362억원)이 투입됐다. 재미있는 점은 9·11 테러 이후 국가정찰국(NRO)이 만들던 정찰 위성을 나사가 넘겨받아 우주망원경으로 개조했다는 것이다. 그 덕분에 애초 내년 5월 발사 예정이었으나 9개월 가량 앞당길 수 있었다.로먼 우주망원경은 길이 12.7m, 폭 4m로 허블 우주망원경과 비슷한 크기이고 반사 거울의 지름도 2.4m로 허블과 같다. 그렇지만 허블 망원경보다 1000배 이상 빠른 관측 능력을 갖췄고 시야각은 최소 100배 넓은 300메가픽셀 카메라를 탑재했다. 로먼 우주망원경의 광시야 관측기는 대형 적외선 검출기 18개를 모자이크처럼 배열해 우주를 촬영하게 된다.로먼 우주망원경이 관측 활동을 하는 최종 목적지는 지구에서 태양 반대쪽으로 약 150만㎞ 떨어진 제2라그랑주점(L2)이다. 라그랑주점은 지구와 태양의 중력이 공전운동을 하는 우주선의 원심력과 균형을 이뤄 안정적 궤도를 유지할 수 있는 위치다. 특히 L2는 지구가 햇빛을 가려주기 때문에 천체 관측이 훨씬 용이하다. 지구와 달 사이 거리인 38만 5000㎞보다 4배 정도 먼 L2에는 제임스 웹 우주망원경(JWST)이 2022년부터 자리 잡고 임무를 수행 중이다. JWST가 멀리 있는 천체 하나하나를 자세히 들여다보는 역할을 하고 로먼 우주망원경은 하늘의 넓은 부분을 한꺼번에 찍는 역할을 하는 것이다. 로먼 우주망원경은 지구 궤도를 돌며 1차 기기점검을 마친 뒤 3개월 정도의 여정을 거쳐 목표 궤도에 안착한 뒤 내년 초 첫 관측 사진을 전송할 예정이다.과학자들이 로먼 우주망원경에 기대하는 것은 우주 가속 팽창의 원인으로 지목되는 암흑 에너지, 우주에 구조를 제공하지만 눈에는 보이지 않는 암흑 물질과 관련된 새로운 데이터 확보다. 이와 함께 태양계 밖 외계 행성 탐사 과제도 수행하게 된다. 지금까지 발견한 외계 행성은 6000여 개인데 로먼 우주망원경은 3중 추적 기술로 지금보다 40배나 더 많이 찾을 것으로 나사는 기대하고 있다.로먼 우주망원경은 1960년대 나사 최초 수석 천문학자인 낸시 그레이스 로먼(1925~2018) 박사의 이름을 딴 것이다. 로먼 박사는 망원경의 관측 범위를 넓히기 위해서는 대기층을 벗어나 지구 궤도에서 우주 관측 필요성을 강조해 우주망원경 프로그램을 세우는 데 기여해 ‘허블 우주망원경의 어머니’로 불렸다. 칠레 베라 루빈 천문대가 처음으로 여성 천문학자의 이름을 딴 것처럼 우주망원경에 여성 과학자 이름이 붙은 것은 이번이 처음이다.