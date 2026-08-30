스마트폰으로 몰카 탐지하는 AI 기술 나왔다

세줄 요약 카이스트와 해외 공동연구팀이 스마트폰에 저렴한 LED를 붙여 숨겨진 카메라를 찾는 AI 기술 ‘스윕LED’를 개발했다. 조명 방향을 바꾸며 반사 변화 패턴을 분석해 렌즈를 구별했고, 실제 시험에서 94% 정확도와 5초 이내 탐지 성능을 보였다. 스마트폰 LED 부착형 몰카 탐지 AI 개발

반사 변화 패턴 분석으로 렌즈 구별

94% 정확도·5초 이내 탐지 성능 확인

이미지 확대 스윕LED 하드웨어 프로토타입 및 동작 모습. 저비용 PCB 기반 LED 어레이와 스마트폰에 장착 가능한 모듈형 케이스를 제작해 실제 환경에서 영상 수집을 수행할 수 있도록 구현했다.



카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 스윕LED 하드웨어 프로토타입 및 동작 모습. 저비용 PCB 기반 LED 어레이와 스마트폰에 장착 가능한 모듈형 케이스를 제작해 실제 환경에서 영상 수집을 수행할 수 있도록 구현했다.



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호텔, 공유숙박, 화장실 등 다중이용공간에 초소형 카메라, 일명 몰카가 시계, 화재감지기, 액자 등 일상 물체에 숨겨져 있는 사례가 늘어나 불안감을 더하고 있다. 그래서 손쉽게 몰카를 탐지할 수 있는 장치에 관심이 높아지고 있다. 그렇지만 기존 휴대용 광학 탐지기는 한 방향에서 빛을 비추고 사용자가 반사점을 직접 확인하는 방식이어서 금속, 유리, 광택이 있는 플라스틱의 반사를 카메라 렌즈로 오인하는 경우가 있다.이에 카이스트 전산학부, 싱가포르국립대(NUS), 싱가포르경영대(SMU) 공동 연구팀은 스마트폰에 저렴한 발광다이오드(LED)를 부착하는 것만으로도 숨겨진 카메라를 탐지할 수 있는 인공지능(AI) 기술 ‘스윕LED’를 개발했다고 30일 밝혔다. 이 기술은 모바일 컴퓨팅 분야 국제 학술대회 ‘ACM 모비시스 2026’에서 발표됐다.연구팀이 개발한 스윕LED는 스마트폰 카메라는 고정한 채 LED 조명의 방향만 바꾸며 물체 표면에서 나타나는 반사 변화 패턴을 분석하는 방식이다. 일반적인 광택 물체의 반사점은 조명 방향에 따라 위치가 달라지거나 사라지지만 카메라 렌즈는 내부 렌즈, 조리개, 이미지센서 구조 때문에 반사 모양이 독특하게 변형되는 특징에 착안한 것이다.연구팀은 반사 변화 패턴을 AI 딥러닝 기반 영상 분석으로 학습해 카메라 렌즈를 구별하도록 했다. 기존 탐지 방식이 사용자의 눈에 의존해 단순히 ‘밝은 점’을 찾는 수준이었다면 스윕LED는 여러 조명 각도에서 나타나는 반사의 움직임과 모양 변화를 AI가 종합 분석해 숨겨진 카메라를 판별한다는 점이 다르다. 이런 방식으로 다중 이용 공간에서 다양한 물체 속에 숨겨진 카메라 렌즈를 보다 안정적이고 확실하게 탐지할 수 있다.연구팀은 실제 환경에서 볼 수 있는 30개 물체를 대상으로 성능을 평가한 결과 약 94%의 탐지 정확도를 기록했으며 물체 하나를 검사하는 데 걸리는 시간도 5초 이내인 것을 확인했다. 더군다나 스마트폰에 부착하는 LED 케이스의 핵심 부품 비용이 7달러(약 1만 원) 미만으로 스마트폰 액세서리 형태의 보급형 탐지기나 일반 소비자용 제품으로 상용화될 가능성도 높였다.연구를 이끈 한준 카이스트 전산학부 교수는 “불법 촬영 카메라는 일상 공간에서 개인의 안전과 프라이버시를 심각하게 위협하는 문제”라며 “이번 연구는 스마트폰 기반의 저비용 하드웨어와 AI 분석을 결합해 비전문가도 손쉽게 활용할 수 있는 실용적 탐지 기술의 가능성을 제시했다”고 설명했다.