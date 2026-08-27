뻬꼼~ 고개 내민 실잠자리… 습지 생태계는 안녕한가요

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뻬꼼~ 고개 내민 실잠자리… 습지 생태계는 안녕한가요

입력 2026-08-27 00:24
수정 2026-08-27 00:24
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실잠자리. BMC/ⓒ스리탐 쿠마르 세티 제공
실잠자리.
BMC/ⓒ스리탐 쿠마르 세티 제공


창문 밖 세상을 구경하는 아이들처럼 나뭇잎에 난 구멍 사이로 실잠자리 한 마리가 고개를 내밀고 있다. 생명과학 분야 국제 학술지 ‘BMC 생태 및 진화’와 ‘BMC 동물학’이 공동으로 개최한 ‘2026년 연구 사진 공모전’ 대상작이다. ‘습지로 난 창문’이라는 제목의 이 사진은 인도 베르함푸르대 학생 스리탐 쿠마르 세티가 오디샤주 발라소르 지역의 담수 습지에서 촬영한 것으로 나뭇잎에 자연적으로 생긴 구멍에 주황꼬리실잠자리가 얼굴을 내미는 순간을 포착했다. 실잠자리는 습지 생태계에서 중요한 포식자 역할을 하고 생태계 건강성을 보여주는 지표 생물이다.

2026-08-27 16면
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