택배기사 대신 로봇이 초인종 누른다…드론이 놓고 가면 로봇이 문 앞까지

우주청-ETRI, 드론·로봇 연계 시스템 실증

이미지 확대 드론-로봇 연계 도킹스테이션에서 드론과 로봇이 화물을 인계 하는 모습. 우주청과 ETRI는 드론과 로봇이 협업해 고중량 화물을 비대면 배송할 수 있는 기술을 개발해 실증 중이다.



우주항공청 제공 닫기 이미지 확대 보기 드론-로봇 연계 도킹스테이션에서 드론과 로봇이 화물을 인계 하는 모습. 우주청과 ETRI는 드론과 로봇이 협업해 고중량 화물을 비대면 배송할 수 있는 기술을 개발해 실증 중이다.



우주항공청 제공

이미지 확대 드론-로봇 연계 고중량 화물 멀티모달 배송 기술 개념도



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우주항공청 제공

세줄 요약 우주항공청과 ETRI가 드론과 로봇을 연계해 최대 40㎏ 화물을 비대면 배송하는 기술을 개발했다. 사천에서 현장 검증을 진행했고, 내포·제주·사천 실증을 거쳐 진주에서도 추가 실증을 할 예정이다. 드론-로봇 연계 비대면 배송 기술 실증

최대 40㎏ 화물 운송, 최종 배송 보완

내포·제주·사천 거쳐 진주 추가 실증 예정

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가까운 시일 내에 사람 대신 드론과 로봇이 배송하는 택배를 받을 수 있을 것으로 보인다. 우주항공청과 한국전자통신연구원(ETRI)은 드론-로봇이 협업해 최대 40㎏의 화물까지 비대면 배송할 수 있는 기술을 개발해 지난 5일부터 20일까지 보름 동안 경남 사천 지역에서 실제 운영 환경을 고려한 현장 검증을 진행했다고 밝혔다.기존에도 드론으로 택배를 배송하는 실험은 했지만 고층 아파트나 복잡한 골목이 있는 지역 등 드론이 접근할 수 있는 범위에 한계가 있어서 수요자에게 직접 배송하는 데는 어려움이 있었다. 이번에 개발한 기술은 드론과 로봇을 연계해 수요자가 원하는 위치까지 곧바로 배송하는 방식으로 기존 한계를 극복했다. 두 기관은 드론-로봇 연계 배송 운송체계를 실제 환경에서 적용하는 중에 발생할 수 있는 다양한 위험요인을 사전에 식별하고 이를 해결하기 위한 기술 개발과 신뢰성 확보를 위한 실운용환경 검증을 하고 있다.지난해 12월 충남 내포신도시를 시작으로 올해 3~4월에는 제주, 이달에는 사천에서 현장 실증을 했으며 8월 말부터는 경남 진주 지역에서 추가 실증을 할 예정이다. 충남 내포신도시에서는 드론으로 충남도서관에서 로봇 스테이션이 있는 홍복읍사무소 내포출장소 주차장까지 택배를 보내면 내포중학교까지 로봇이 책을 배송하는 방식으로 40회 실증을 했다. 제주에서는 금능포구 드론배송센터에서 비양도 도킹스테이션까지 드론으로 택배를 옮기면 로봇이 비양도 56개 배달지로 생활용품을 배송하는 방식으로 89회 실증을 완료했다. 사천에서는 민간 물류센터에서 로봇이 있는 사천시청 주차장까지 드론으로 배송 후 사천시청 택배 보관소, 민원실 등 3개 장소로 배달하는 실증 실험을 60회 시행했다.특히 우주청은 현장 실증으로 강풍, 폭염 등 기상 상황과 지형, 통신 환경을 고려해 15일 이상 고중량 화물 탑재 비행 등 다양한 시나리오를 기반으로 드론-로봇 시스템의 성능과 안전성을 검증하고 도출된 문제점에 대한 개선 작업을 하고 있다고 밝혔다.오태석 우주항공청장은 “실증 중인 드론-로봇 연계 배송 기술은 최대 40㎏ 고중량의 화물을 운송해 생활 물류와 다양한 화물 배송 수요에 대응하는 기반을 마련하고 도심 배송뿐만 아니라 물류 취약지역까지 활용 범위가 확대될 것으로 기대된다”며 “드론·로봇이 연계된 비대면 배송시스템의 신뢰도를 높이기 위해 잠재 수요 지역을 중심으로 현장 실증을 충실히 수행하고 기술적 한계 해결을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.