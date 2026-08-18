[포토] 로봇의 공중제비 돌기

세줄 요약 서울대가 차세대 피지컬 AI와 로보틱스 창업 생태계 구축을 목표로 국가연구소를 열었다. 생활형·웨어러블·의료 로봇을 중심으로 분산 지능과 모듈형 기술을 연구하고, 산학창업지원센터로 사업화도 지원한다. 서울대 로보틱스 국가연구소 개소

인간 중심 피지컬 AI 연구 추진

창업·사업화 지원 생태계 구축

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서울대가 차세대 피지컬 AI(인공지능) 기술 개발과 로보틱스 창업 생태계 구축을 위한 국가연구소를 출범했다.서울대는 18일 서울대 관악 캠퍼스 해동첨단공학관에서 ‘서울대학교 로보틱스 국가연구소’(이하 연구소) 개소식을 열었다.이날 행사에는 유홍림 서울대 총장, 최형두 국민의힘 의원, 정진욱·박민규 더불어민주당 의원, 김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장 등 학내외 인사들이 참석했다.개소식은 연구소에서 연구하게 된 교수·학생 등 서울대 구성원들이 로보틱스 기술과 관련된 꿈을 이야기하는 ‘드리머스 토크’로 시작을 알렸다.이들은 “사람을 살리는”, “신체 장애를 극복하는”, “사람이 사람다울 수 있는” 등 각자가 꿈꾸는 ‘사람 중심’의 로보틱스 기술을 이야기했다.조규진 서울대 로보틱스 국가연구소장은 비전 발표에서 “인간 중심 피지컬 AI 로보틱스에 도전하겠다”며 “형태와 재료 자체가 지능의 일부가 돼 환경에 적응하는 로봇을 통해 사람을 향하는 기술을 만들겠다”고 말했다.그는 또 “새로 짓는 로보틱스 연구동은 단순한 건물이 아닌 세계적인 연구자와 학생들이 모이고, 연구가 산업으로 이어질 수 있는 살아있는 로보틱스 생태계로 만들 것”이라고 강조했다.서울대는 로보틱스 연구동 건립 계획을 올 하반기 구체화할 계획으로 알려졌다.연구동은 5∼7층 규모로 해동첨단공학관 뒤편 주차장 부지에 들어선다.유홍림 총장은 “연구소가 새로운 인류의 미래를, 피지컬 AI와 인간의 활동성을 높이는 산실이 되리라 믿는다”며 “연구소가 서울대 전체를 묶어내고, 나아가 인류와 사회를 위해 역량을 발휘할 수 있는 역할을 할 것”이라 기대했다.서울대 로보틱스 국가연구소는 지난 6월 교육부와 과학기술정보통신부의 2026년도 기초연구사업 국가연구소(NRL·National Research Lab 2.0)로 선정되면서 설립됐다.서울대는 다양한 전공의 참여·연계 교수 80여 명을 투입해 융합연구체계를 구축한다.특히 서울대병원은 웨어러블 로봇과 의료 로봇의 개발·실험, 융합 연구 인력 양성 및 상용화 단계에서의 임상 플랫폼으로 기능할 예정이다.연구소는 ▲ 일상생활을 지원하는 생활형 로봇 ▲ 신체 기능을 보조·확장하는 웨어러블 로봇 ▲ 체내에서 진단과 치료를 수행하는 의료 로봇 등 세 분야를 중심으로 인간 중심 피지컬 AI 연구를 추진한다.특히 하나의 AI가 모든 판단을 하는 중앙집중형 구조가 아닌 로봇의 각 부위가 필요한 정보를 직접 처리하고 상위 AI와 협력하는 분산 지능 기술을 핵심으로 한다.환경에 따라 형태와 기능을 유연하게 바꾸는 모듈형 재구성 기술과 생체모사 기술도 함께 연구한다.또 인간의 감각·운동 신경계를 모사한 물리 지능과 분산 지능을 결합한 피지컬 AI 로보틱스 기술 개발을 통해 초고령사회의 삶의 질 향상을 목표로 한다.해외 연구기관 및 엔비디아 등 해외기업과의 공동연구도 추진한다.아울러 연구 성과의 사업화와 창업을 지원하는 산학창업지원센터를 연구소 내에 설치해 로보틱스 창업 거점 역할도 맡는다.연구소는 이날 오후 개소식을 마치고 연구소를 공개하는 오픈 랩 행사인 ‘Meet SNU Robotics’를 열어 최신 연구 성과와 기술 시연을 선보일 계획이다.국가연구소는 기초 연구 선도를 위해 만든 대학 부설 연구소로 10년간 매년 100억원씩 지원받는다.사업 첫해인 지난해에는 고려대와 연세대, 이화여대, 포항공대 등 4곳이 선정돼 작년 9월부터 국가연구소 체계로 운영되고 있다.