최악의 뇌종양 치료효과 사전에 알아본다

세줄 요약 카이스트와 성균관대, 분당차병원 연구팀이 교모세포종 환자의 종양세포와 혈관장벽을 함께 재현한 칩을 개발했다. 이 칩으로 테모졸로마이드와 베바시주맙 반응을 확인해 실제 치료 경과와 높은 일치도를 보였고, 맞춤형 치료와 신약 평가에 활용 가능성을 제시했다. 교모세포종 맞춤형 혈액-뇌종양 장벽 칩 개발

환자 종양세포와 혈관장벽 동시 재현

치료 반응 예측과 신약 평가 활용 기대

이미지 확대 미세유체 혈액-뇌종양 장벽 칩을 이용한 환자맞춤형 약물 평가



카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 미세유체 혈액-뇌종양 장벽 칩을 이용한 환자맞춤형 약물 평가



카이스트 제공

이미지 확대 이번 연구에 참여한 연구진들. 위쪽 원 사진 왼쪽부터 이가은 성균관대 박사과정 연구원, 안중호 교수, 임재준 분당차병원 교수, 강윤정 차의과학대 교수. 아래 사진 앞줄 왼쪽부터 시계방향으로 류민수 카이스트 박사과정 연구원, 강나영 석사과정 연구원, 정진우 박사과정안 연구원, 안송이 교수



카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 이번 연구에 참여한 연구진들. 위쪽 원 사진 왼쪽부터 이가은 성균관대 박사과정 연구원, 안중호 교수, 임재준 분당차병원 교수, 강윤정 차의과학대 교수. 아래 사진 앞줄 왼쪽부터 시계방향으로 류민수 카이스트 박사과정 연구원, 강나영 석사과정 연구원, 정진우 박사과정안 연구원, 안송이 교수



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교모세포종은 가장 치명적인 악성 뇌종양으로 꼽힌다. 암세포가 정상 뇌조직으로 빠르게 퍼지고 종양 특성도 환자마다 달라서 치료가 까다롭다. 국내 연구진이 환자에게 항암제를 투여하기 전에 환자와 똑같은 상태를 재현한 칩으로 약효를 확인한 뒤 치료 효과를 극대화할 수 있는 방법을 찾는 기술을 개발했다.카이스트 기계공학과, 성균관대 생명물리학과, 분당차병원, 차의과학대 공동 연구팀이 교모세포종 환자의 치료 반응을 예측할 수 있는 환자 맞춤형 혈액-뇌종양 장벽(BBTB) 칩을 개발했다고 18일 밝혔다. 이 연구 결과는 재료 및 나노과학 분야 국제 학술지 ‘스몰’에 실렸다.똑같은 암에 같은 항암제를 써도 환자마다 효과는 다르게 나타난다. 더군다나 뇌에는 혈액 속 유해물질이 뇌로 들어오는 것을 막는 혈액-뇌 장벽이 있어 뇌종양 환자의 치료를 위한 항암제가 종양세포까지 도달하는 것을 방해한다. 더군다나 교모세포종이 생기면 종양 주변 혈관장벽도 변하게 된다. 변화 상태가 환자마다 다르기 때문에 같은 항암제를 사용해도 환자마다 효과가 달라지는 이유도 여기에 있다. 이전에도 교모세포종 환자의 치료 반응 예측을 위해 종양 유전자나 바이오마커를 활용했지만 변화된 종양 주변 혈관 환경이나 약물 사용 효과를 파악하기는 어려웠다.연구팀은 환자의 종양뿐만 아니라 항암제가 종양까지 도달하는 혈관장벽까지 구현한 칩을 개발했다. 연구팀은 환자에게 얻은 교모세포종 세포와 뇌혈관 내피세포, 별아교세포를 작은 미세유체 칩 안에서 배양해 실제 암세포와 정상 뇌조직이 맞닿는 부위와 유사한 환경을 만들었다. 혈관 주변 세포와 면역세포도 추가할 수 있도록 설계해 실제 사람의 뇌종양 주변 혈관 환경과 유사하게 재현했다.연구팀은 서로 다른 형태의 교모세포종 환자 3명의 종양세포로 혈액-뇌종양 장벽 칩을 만들었다. 이에 교모세포종 치료에 사용되는 테모졸로마이드(TMZ)와 베바시주맙(BEV)을 적용해 환자별 치료 반응을 살폈다. TMZ는 암세포 자체를 공격하는 항암제인 반면 BEV는 암이 성장하는 데 필요한 혈관 생성을 억제하는 표적치료제다.분석 결과 기존 유전자 검사에서는 비슷한 치료 반응이 예상됐던 환자들도 칩에서 나타난 혈관장벽의 특성과 치료제 반응은 다르게 나타났다. 칩에서 확인한 환자별 치료 반응은 실제 환자의 치료 경과와도 상당히 높은 수준으로 일치했다.연구팀에 따르면 이번 플랫폼을 활용하면 실제 환자의 종양과 혈관장벽을 모사한 환경에서 신약 후보물질의 효과를 평가하고 어떤 환자에게 효과가 나타날 가능성이 높은지 탐색하는 전임상 평가에도 활용하는 등 신약 개발에도 활용할 가능성이 있다.연구에 참여한 안송이 카이스트 기계공학과 교수는 “이번 연구는 환자 유래 종양세포와 혈액-뇌종양 장벽을 함께 재현함으로써 환자마다 다른 치료 반응을 실제와 가깝게 평가할 수 있는 플랫폼을 제시했다는 점에서 의미가 있다”며 “보다 많은 환자를 대상으로 검증해 교모세포종 환자의 맞춤형 치료 전략 수립과 신약 개발을 위한 전임상 평가 플랫폼으로 발전시킬 것”이라고 말했다.