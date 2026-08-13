[포토] 한여름 밤하늘 수놓는 페르세우스 유성우

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[포토] 한여름 밤하늘 수놓는 페르세우스 유성우

입력 2026-08-13 09:34
수정 2026-08-13 09:34
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세줄 요약
  • 페르세우스자리 유성우 극대기 도래
  • 13일·14일 새벽 전국 관측 가능
  • 달빛 없어 별똥별 관측 조건 양호


한여름 밤하늘을 수놓는 페르세우스자리 유성우 극대기가 도래하면서 전국에서 관측이 시작됐다.

13일 한국천문연구원에 따르면 올해 페르세우스자리 유성우의 극대 시각은 이날 낮 12시다. 국내에서는 극대 순간을 직접 볼 수 없지만 13일 새벽과 14일 새벽 모두 관측이 가능하다.

올해는 관측 시간대에 달이 뜨지 않아 비교적 좋은 조건에서 별똥별을 볼 수 있다. 국제유성기구(IMO)가 예상한 시간당 최대 관측 가능 유성 수(ZHR)는 약 100개다. 실제 관측되는 수는 날씨와 주변 불빛 등 환경에 따라 달라질 수 있다.

페르세우스자리 유성우는 지구가 혜성 ‘109P/스위프트-터틀’이 남긴 먼지와 부스러기 지대를 지나면서 발생한다. 잔해가 지구 대기권에 진입해 타면서 밤하늘에 밝은 빛줄기를 남긴다.

국내에서도 12일 밤부터 유성우가 관측됐으며 충남 천안 등 일부 지역에서는 선명한 별똥별이 포착됐다.



이번 유성우는 14일 새벽까지 관측 기회가 이어진다.
온라인뉴스부
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