국방대, 이광형 전 카이스트 총장에 명예 군사학박사 수여

세줄 요약 국방대가 창설 71주년 기념식에서 이광형 전 카이스트 총장에게 명예 군사학박사 학위를 줬다. 재임 기간 과학기술과 국방·안보의 융합을 이끌고, 민·군 협력과 교육 체계를 넓혀 국가 안보 역량 강화에 기여한 점이 인정됐다. 명예 군사학박사 수여, 창설 71주년 기념식

과학기술·국방안보 융합 공로 인정

민군 협력·교육 체계 확산 성과

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이광형(사진) 전 카이스트 총장이 13일 충남 논산 국방대에서 열린 국방대 창설 71주년 기념식에서 명예 군사학 박사학위를 받았다.이 전 총장은 재임 기간에 과학기술과 국방·안보의 융합을 선도하며 국방·안보 과학기술 교육 체계를 구축하고 민·군 협력 기반을 확대해 국가 안보 역량 강화에 기여한 공로를 인정받아 이번에 명예 박사학위를 받게 됐다.국방대가 개교 이후 명예 군사학박사 학위를 수여하는 것은 이번이 두 번째다. 개교 60주년인 2015년 백선엽 장군에게 수여한 것이 처음이다.카이스트는 2022년부터 올해 6월까지 국방부와 합동참모본부, 육·해·공군, 해병대, 경찰청, 방위사업청 등 주요 안보기관을 대상으로 인공지능(AI), 사이버보안, 우주, 양자 등 미래 전략기술 교육을 운영해 군 및 국방부 관계자 약 3000명과 경찰 관계자 약 1000명 등 총 4000여 명의 안보 분야 실무 인재를 양성했다. 또 군 장병 대상 소프트웨어(SW)·AI 교육으로 약 3500명, 군인 가족 자녀 대상 과학캠프로 약 3700명을 교육하는 등 총 1만 1200여 명에게 과학기술 기반 교육을 제공했다.또 육군미래혁신연구센터와 육군 인공지능센터 협력사무소를 유치해 대학과 군이 미래 전략기술을 공동 연구하고 현장에 적용할 수 있는 기반을 마련했으며 군·산·학·연이 미래 안보 환경과 첨단 과학기술을 논의하는‘문지포럼(안보·국방 과학기술 미래전략포럼)’을 창설해 과학기술과 국방을 연결하는 대표적인 협력 플랫폼을 구축하기도 했다.이 전 총장은 “과학기술이 국가 안보와 국방력을 결정하는 핵심 자산이 되는 시대에 뜻깊은 학위를 받게 돼 큰 영광”이라며 “이번 학위는 카이스트 구성원들이 함께 추진해 온 과학기술 기반 국방혁신의 성과를 인정받은 것이라고 생각한다”고 말했다.