피검사만으로 알츠하이머, 파킨슨병, 루게릭병 구분해 낸다

세줄 요약 국내 연구진이 혈액 검사만으로 알츠하이머병, 파킨슨병, 루게릭병, 케네디병 등 초기 증상이 비슷한 4개 퇴행성 뇌질환을 구분하는 기술을 제시했다. 혈장 단백질을 분석해 공통 병리와 질환 특이 표지를 찾았고, 외부 데이터로도 검증했다. 혈액 검사로 4개 퇴행성 뇌질환 감별 기술 개발

공통·질환 특이 혈장 단백질 표지 발굴

외부 데이터 교차검증으로 진단 가능성 확인

이미지 확대 혈액 검사만으로 알츠하이머병, 파킨슨병, 루게릭병, 케네디병 등 초기 증상이 유사한 퇴행성 뇌질환 4종을 감별하는 기법을 국내 연구진이 개발했다.



서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 혈액 검사만으로 알츠하이머병, 파킨슨병, 루게릭병, 케네디병 등 초기 증상이 유사한 퇴행성 뇌질환 4종을 감별하는 기법을 국내 연구진이 개발했다.



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국내 연구자들이 혈액 검사만으로도 초기 증상이 유사한 4개 퇴행성 뇌질환을 감별해 낼 수 있는 기술을 내놔 눈길을 끈다.한국뇌연구원, 대구경북과학기술원(DGIST), 칠곡경북대병원 공동 연구팀은 알츠하이머병, 파킨슨병, 근위축성측삭경화증(루게릭병), 척수연수근위축증(케네디병) 등 4개 주요 퇴행성 뇌질환에서 공통 및 질환 특이적 혈장 단백질을 찾았다고 10일 밝혔다. 이 연구 결과는 신경과학 분야 국제 학술지 ‘액타 뉴로패솔로지카 커뮤니케이션즈’에 실렸다.퇴행성 뇌질환들은 초기 임상 증상이 서로 유사해 정확한 감별 진단이 어렵다. 진단을 위해서는 뇌척수액을 채취하거나 양전자방출단층촬영(PET)을 해야 하는데 환자의 신체적 불편감은 물론 비용 부담도 적지 않다. 또 기존 방법들은 대부분 단일 질환 분석에 치우쳐 서로 다른 뇌질환 간 공통 병리 메커니즘과 특이적 변화를 체계적으로 비교하기 어렵다는 단점이 있다.이에 연구팀은 퇴행성 뇌질환 환자와 일반인 264명의 혈장 표본을 고성능 액체 크로마토그래피-탠덤 질량분석 기술을 적용해 다중 질환 단백체 데이터를 동시에 비교 분석했다. 그 결과, 알츠하이머병과 파킨슨병의 공통 대사 병리 지표와 운동신경원 질환 특이적 세포 외 기질 지표 등 혈액 속 핵심 단백질 표지를 발굴하는 데 성공했다.연구팀은 발굴된 단백질 표지가 실제 진단에 의미를 갖는지 확인하기 위해 보건의료 빅데이터인 ‘영국 바이오뱅크’와 ‘글로벌 퇴행성뇌질환 단백체 컨소시엄’(GNPC) 데이터들과 교차검증했다. 검증 결과 분석 기술과 대상군이 다름에도 불구하고 이번에 발굴된 후보 단백질 중 일부 핵심 마커가 일관된 변동 방향성과 통계적 유의성을 갖는 것으로 확인됐다.천무경 한국뇌연구원 박사는 “이번 연구는 혈액 기반의 비침습적 감별 진단 기술과 환자 맞춤형 치료 표적을 개발하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.