다누리호, 달 표면에 흉터 남긴 스페이스X 잔해물 충돌 포착

세줄 요약
- 다누리호, 팰컨9 잔해 달 충돌 전후 촬영
- 충돌 지점 지형 변화와 분출물 흔적 확인
- 달 궤도 인공물 충돌 관측의 주요 사례
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한국 달 궤도선 다누리가 스페이스X의 팰컨9 잔해물 달 표면 충돌 전후를 찍은 사진
우주항공청 제공
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한국 달 궤도선 ‘다누리’가 한국시간으로 지난 5일 오후 3시 34분 미국 스페이스X의 팰컨9 로켓 상단부의 달 표면 충돌 전후를 포착했다.
우주항공청은 다누리호가 충돌 약 30분 전인 오후 3시 1분 초기 1회 촬영과 충돌 이후 7번의 촬영 등 총 8번의 촬영을 실시했다고 6일 밝혔다. 다누리의 촬영은 6일 오전 7시쯤 완료됐다.
다누리는 궤도 제어 후 충돌 지점 상공을 통과하면서 팰컨9 로켓 잔해의 달 표면 충돌 전후를 탑재된 고해상도 카메라(LUTI)로 촬영했다. 이번 촬영은 서울 상공 150㎞ 지점을 초속 1.5㎞로 비행하면서 부산에서 발생한 충돌을 촬영하는 것과 비슷한 상황이다. 다누리에서 충돌 지점까지는 340~350㎞ 떨어져 있다. 다누리는 광시야 편광카메라로도 촬영해 달 표면의 편광 특성 변화를 함께 관측했다.
이번에 확보한 관측 자료에서는 충돌 지점 인근의 지형 변화와 분출물 확산 흔적이 확인됐다.
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충돌 전후 확대 사진
우주항공청 제공
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이번 관측은 사전에 예측된 인공물의 달 충돌을 달 궤도에서 관측한 주요 사례로 기록됐다. 지금까지 인공물의 달 충돌은 상당 시간이 지난 뒤 표면 변화를 확인하는 방식이 대부분이었다.
관측 자료는 관계 연구기관의 과학적 분석을 거쳐 충돌 크레이터의 정확한 규모와 형태, 분출물 분포, 표면 반사 및 편광 특성 변화 등 상세한 결과를 도출한 다음 미국 항공우주국(NASA) 등과 협력을 통해 국제 공동 연구 자료로 활용될 예정이다.
오태석 우주청장은 “다누리가 달 궤도에서 인공물 충돌 전후 장면을 포착한 것은 궤도 제어와 임무 운용 능력 등을 포함한 한국의 달 탐사 관측 능력을 입증하는 중요한 성과”라며 “이번 관측으로 확보한 자료는 달 연구와 우주 탐사 전략을 넓히는 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.
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스페이스X 잔해물이 충돌한 달 표면
우주항공청 제공
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