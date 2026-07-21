국제화학·생물올림피아드 한국 참가자들 전원 메달 획득

세줄 요약 한국 대표 학생들이 국제생물올림피아드와 국제화학올림피아드에서 모두 메달을 획득했다. 생물올림피아드에서는 4명 전원이 금메달을, 화학올림피아드에서는 4명 전원이 금·은·동메달을 따며 뛰어난 성과를 냈다. 국제생물올림피아드 한국대표단 4명 전원 금메달 획득

국제화학올림피아드 한국대표단 4명 전원 메달 획득

생물 금 4명, 화학 금2·은1·동1 성과

이미지 확대 국제생물올림피아드에 참가해 전원 금메달을 획득한 한국 대표단. 왼쪽부터 오지윤, 배준수, 김민재, 최재영 학생



과학기술정보통신부 제공 닫기 이미지 확대 보기 국제생물올림피아드에 참가해 전원 금메달을 획득한 한국 대표단. 왼쪽부터 오지윤, 배준수, 김민재, 최재영 학생



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이미지 확대 참가자 전원 메달을 획득한 쾌거를 거둔 국제화학올림피아드 한국대표단. 왼쪽부터 정현 단장(동국대), 최수혁 부단장(연세대), 김도훈(광주과학고 3), 김상연(인천과학예술영재교 3), 임장호(광주과학고 3), 이은성(대구과학고 3) 학생, 권성중 지도교수(건국대), 박기영 지도교수(카이스트)



과학기술정보통신부 제공 닫기 이미지 확대 보기 참가자 전원 메달을 획득한 쾌거를 거둔 국제화학올림피아드 한국대표단. 왼쪽부터 정현 단장(동국대), 최수혁 부단장(연세대), 김도훈(광주과학고 3), 김상연(인천과학예술영재교 3), 임장호(광주과학고 3), 이은성(대구과학고 3) 학생, 권성중 지도교수(건국대), 박기영 지도교수(카이스트)



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국제화학올림피아드와 국제생물올림피아드에 참가한 한국 학생들이 전원 메달을 획득했다.과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 지난 12~19일 리투아니아 빌뉴스에서 열린 제37회 국제생물올림피아드에서 한국대표단 4명 전원 금메달을 획득했다고 21일 밝혔다. 이번 생물올림피아드에는 78개국 302명이 참가했는데 한국 대표단은 김민재(서울과학고3), 배준수(경기과학고3), 오지윤(서울과학고2), 최재영(한국과학영재교2) 학생이 모두 금메달을 땄다.생물올림피아드는 이론평가와 실험평가로 진행됐는데 각 평가점수를 50%씩 반영해 총점을 산정했다. 이론평가는 생물학 7개 분야에서 100문항이 출제돼 50문항씩 오전, 오후 각 3시간씩 총 6시간 진행됐다. 실험평가는 4개 분야에서 분야별 90분씩 총 6시간 동안 진행됐다.또, 지난 10~19일 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 제58회 국제화학올림피아드에 참가한 한국 대표단 4명도 전원 메달을 땄다. 92개국 368명의 학생이 참가한 이번 대회에서 김상연(인천과학예술영재교3), 임장호(광주과학고3) 학생은 금, 김도훈(광주과학고3) 학생은 은, 이은성(대구과학고3) 학생은 동메달을 획득했다.화학올림피아드는 이론시험 60%, 실험시험 40%를 반영해 총점을 계산했는데 이론시험은 화학의 핵심 4개 분야에서 총 9문제가 출제돼 총 5시간에 걸쳐 진행됐고 실험시험은 3개 과제를 5시간 동안 풀도록 했다.