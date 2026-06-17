술도 안 마시는데 지방간? 간경변, 간암 유발 간섬유화 원인 알고 보니

세줄 요약 술을 전혀 마시지 않아도 비만과 2형 당뇨 등으로 대사이상 지방간질환이 늘고 있다. 가톨릭대 연구팀은 THBS1 단백질이 섬유아세포와 대식세포의 상호작용을 매개해 염증과 간섬유화를 키운다는 점을 확인했다. 닌테다닙과 LSKL 펩타이드로 이를 차단하면 섬유화와 콜라겐 축적이 줄었다. 비알코올성 지방간염도 간섬유화·간암 위험 증가

THBS1, 섬유아세포-대식세포 연결 고리 확인

신호 차단 시 섬유화·염증 동시 완화 관찰

이미지 확대 국내 연구진이 대사이상 지방간염의 간섬유화를 유발하는 메커니즘을 밝혀냈다.



미국 국립보건원(NIH) 제공 닫기 이미지 확대 보기 국내 연구진이 대사이상 지방간염의 간섬유화를 유발하는 메커니즘을 밝혀냈다.



미국 국립보건원(NIH) 제공

이미지 확대 THBS1 매개 섬유아세포-대식세포 상호작용에 의한 대사이상 지방간염 간섬유화 악화 기전 및 THBS1 억제효과 모식도



가톨릭대 제공 닫기 이미지 확대 보기 THBS1 매개 섬유아세포-대식세포 상호작용에 의한 대사이상 지방간염 간섬유화 악화 기전 및 THBS1 억제효과 모식도



가톨릭대 제공

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과거에는 지방간이나 간경변, 간암은 술을 많이 마시는 사람들에게나 발생하는 질환으로 생각됐다. 그렇지만 최근에는 술을 전혀 마시지 않는 사람들에게서도 간 관련 질환자가 늘고 있다. 특히 대사이상 지방간질환은 비만, 2형 당뇨 등과 함께 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있는 만성 간질환이다. 일부 환자는 간세포 손상과 염증을 동반하는 대사이상 지방간염으로 진행하고 간섬유화, 간경변, 간암으로 이어지기도 한다.이에 대사이상 지방간염 치료에 대한 관심도 높아지고 있는데 체중 조절, 대사 이상 개선, 간 내 지방 축적 및 염증 반응 조절에 초점을 맞추고 있다. 간섬유화는 간질환자의 생명과 직결되는 핵심 예후 인자임에도 불구하고 이미 진행된 간섬유화를 직접 억제하거나 되돌리는 치료 전략은 여전히 제한적이기 때문에 새로운 치료 표적을 찾는 것이 필요하다.가톨릭대 은평성모병원, 서울성모병원 공동 연구팀은 대사이상 지방간염 간섬유화 과정에서 THBS1이라는 단백질이 우리 몸의 결합 조직을 구성하는 가장 흔한 섬유아세포와 면역세포인 대식세포 간 상호작용을 매개하고 섬유 염증성 미세환경을 조절한다는 사실을 확인했다고 17일 밝혔다. 이 연구 결과는 의학 분야 국제 학술지 ‘당뇨 및 대사 저널’ 6월 10일 자에 게재됐다.연구팀은 간섬유화가 단순히 하나의 세포가 활성화돼 생기는 문제가 아니라 간의 서로 다른 세포들이 병적 환경을 조성하며 악순환을 만들기 때문이라는 점에 주목했다. 연구팀은 대사이상 지방간질환 환자의 간 조직과 혈청을 분석한 결과 간이 손상될 때 THBS1 단백질이 섬유아세포뿐만 아니라 염증을 일으키는 대식세포에서도 동시에 급증한다는 사실을 발견했다. 이 단백질이 두 세포 사이를 연결하는 다리 역할을 하면서 서로 악영향을 주고받도록 유도하고 간이 딱딱하게 굳는 섬유화와 염증 반응을 촉진했다. 이런 증상은 대사이상 지방간염을 일으킨 생쥐에게서도 똑같이 관찰됐다.연구팀은 THBS1 단백질 신호를 차단하는 치료 약물인 닌테다닙, LSKL 펩타이드를 투여하는 실험을 한 결과 두 세포 간의 악순환 고리가 끊어져 간섬유화와 콜라겐 축적이 눈에 띄게 감소하고 대식세포의 염증 반응도 함께 완화되는 것이 확인됐다. THBS1 단백질 하나만 억제해도 간의 섬유화와 염증을 동시에 잡을 수 있다는 치료 가능성을 입증한 것이다.연구팀 관계자는 “이번 연구는 대사이상 지방간염 간섬유화가 섬유아세포와 대식세포의 상호작용을 매개로 악화된다는 사실을 밝혀냄으로써 질환의 병리 기전을 이해하는 데 중요한 기초 자료가 될 뿐만 아니라 THBS1을 표적으로 하는 새로운 항섬유화 치료 전략 개발에 활용할 수 있음을 보여준다”고 밝혔다.