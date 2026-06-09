[사고] K과학 꿈나무 찾습니다

호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미 고교생 캠프

이미지 확대 ▲ 참가 등록 닫기 이미지 확대 보기 ▲ 참가 등록

세줄 요약 서울신문은 호반그룹, 전자신문과 함께 서울대 관악캠퍼스에서 과학에 관심 있는 고등학생을 위한 K-과학인재 아카데미 캠프를 연다. 참가 학생들은 실험·실습과 서울대 재학생 멘토링을 통해 탐구 역량과 진로 이해를 넓힐 수 있다. 참가비는 무료이며 30명을 선발한다. 서울신문·호반그룹·전자신문, 고교생 과학캠프 모집

서울대 관악캠퍼스서 실험·실습과 멘토링 진행

참가비 무료, 30명 선발, 6월 23일까지 접수

2026-06-10 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

과학기술 인재 육성을 위한 ‘K-과학인재 아카데미’ 고등학생 캠프 참가자를 모집합니다. 서울신문은 호반그룹, 전자신문과 함께 서울대학교 관악캠퍼스에서 ‘K-과학인재 아카데미-고등학생 캠프’ 를 개최합니다. 본 캠프는 과학에 관심 있는 고등학생들이 서울대학교 캠퍼스에서 직접 실험·실습에 참여하고, 서울대학교 재학생들과의 멘토–멘티 프로그램을 통해 과학적 탐구 역량과 진로에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 마련되었습니다. ﻿세부 프로그램 및 참가 신청 방법은 접수 페이지(QR코드 접속)에서 확인하실 수 있습니다.■캠프일시: 2026년 8월 3일(월) ~ 2026년 8월 5일(수)■장 소: 서울대학교 관악캠퍼스■접수기간: 2026년 6월 9일(화) ~ 2026년 6월 23일(화) 17:00■참 가 비: 무료■참가인원: 30명(접수기간 내 지원서 검토하여 선발)■신청방법: 서울신문사 홈페이지내접수페이지 온라인 신청 (QR코드 접속)■주최: 호반, 호반장학재단주관: 서울신문, 전자신문