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[사고] K과학 꿈나무 찾습니다

입력 2026-06-09 18:08
수정 2026-06-09 18:08
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호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미 고교생 캠프

과학기술 인재 육성을 위한 ‘K-과학인재 아카데미’ 고등학생 캠프 참가자를 모집합니다. 서울신문은 호반그룹, 전자신문과 함께 서울대학교 관악캠퍼스에서 ‘K-과학인재 아카데미-고등학생 캠프’ 를 개최합니다. 본 캠프는 과학에 관심 있는 고등학생들이 서울대학교 캠퍼스에서 직접 실험·실습에 참여하고, 서울대학교 재학생들과의 멘토–멘티 프로그램을 통해 과학적 탐구 역량과 진로에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 마련되었습니다. ﻿세부 프로그램 및 참가 신청 방법은 접수 페이지(QR코드 접속)에서 확인하실 수 있습니다.

■캠프일시: 2026년 8월 3일(월) ~ 2026년 8월 5일(수)

■장  소: 서울대학교 관악캠퍼스

■접수기간: 2026년 6월 9일(화) ~ 2026년 6월 23일(화) 17:00

■참 가 비: 무료

■참가인원: 30명(접수기간 내 지원서 검토하여 선발)

■신청방법: 서울신문사 홈페이지내

접수페이지 온라인 신청 (QR코드 접속)

■주최: 호반, 호반장학재단

주관: 서울신문, 전자신문

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▲ 참가 등록
▲ 참가 등록
세줄 요약
  • 서울신문·호반그룹·전자신문, 고교생 과학캠프 모집
  • 서울대 관악캠퍼스서 실험·실습과 멘토링 진행
  • 참가비 무료, 30명 선발, 6월 23일까지 접수
2026-06-10 1면
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