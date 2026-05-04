민간 독자개발 ‘K위성’ 날아올랐다

차세대중형위성 2호 교신 성공

이미지 확대 국산 차세대중형위성 2호가 3일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 이륙하고 있다. 차세대중형위성 2호는 한국항공우주산업(KAI)이 독자 개발한 지구 관측 위성이다.

우주항공청 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 국산 차세대중형위성 2호가 3일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 이륙하고 있다. 차세대중형위성 2호는 한국항공우주산업(KAI)이 독자 개발한 지구 관측 위성이다.

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세줄 요약 차세대중형위성 2호가 미국에서 스페이스X 팰컨9에 실려 발사된 뒤 약 15분 만에 첫 교신에 성공했다. 4개월 초기 운영을 거쳐 하반기부터 국토 자원관리와 재난 대응 임무를 수행하고, 성능 검증 시 수출도 기대된다. 차세대중형위성 2호 발사·첫 교신 성공

하반기부터 국토·재난 관측 임무 수행

민간 독자개발 성과, 수출 기대 확대

2026-05-04 12면

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우리나라가 개발한 정밀지상관측용 위성인 ‘차세대중형위성 2호’가 무사히 우주로 발사된 데 이어 지상 교신까지 성공했다. 차세대중형위성 2호는 올해 하반기부터 관측 임무를 수행하게 된다.우주항공청은 차세대중형위성 2호가 3일 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9에 탑재돼 발사됐다고 밝혔다.차세대중형위성 2호는 발사 약 60분 뒤인 오후 5시쯤 발사체에서 분리돼 고도 약 498㎞의 태양동기 궤도에 정상 투입됐다. 이어 약 15분 뒤인 오후 5시 15분 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신에 성공해 본체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했다.차세대중형위성 2호는 고도 약 498㎞의 궤도에서 약 4개월 동안 초기 운영 과정을 거쳐 올 하반기부터 본격적인 임무를 수행한다. 향후 국토 자원관리, 재해재난 대응 등 공공부문 수요에 대응하고, 국가공간정보활용 서비스 제공을 위한 정밀지상관측 영상을 제공한다.차세대중형위성 2호의 무게는 534㎏이며 흑백 0.5m 크기, 컬러 2m 크기 물체를 구분하는 지상관측 성능을 지녔다. 2015년부터 2018년까지 개발한 뒤 2022년 하반기에 러시아 로켓에 실어 발사할 예정이었지만, 러시아·우크라이나 전쟁으로 발사가 4년 가량 연기됐다. 이후 러시아와 계약을 해지하고 미국 스페이스X의 팰컨9으로 발사하게 됐다.차세대중형위성 2호는 민간 산업체인 한국항공우주산업(KAI)이 주관해 독자 개발한 첫 위성이다. KAI는 2015년 차세대중형위성 1호 개발사업에 한국항공우주연구원과 공동 참여해 기술을 이전 받았고 2018년부터 총괄주관기관이 됐다. 이번에 위성 성능이 검증되면 차세대중형위성 표준 플랫폼을 기반으로 중동, 남미 국가 등 수출 사업화까지 이어질 수 있다는 전망이 나온다.오태석 우주항공청장은 “차세대중형위성 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표”라며 “500㎏급 표준 플랫폼에 고해상도 흑백·컬러 광학 카메라를 탑재해 한반도 국토·재난 관리에 필요한 초정밀 영상을 독자적으로 확보함으로써 우리나라 위성산업의 기술 내재화와 경쟁력을 크게 강화했다”고 말했다.